Badsanierung und Beauty: Neueröffnungen in Knittelfeld

In Knittelfeld eröffneten ein Beautysalon und ein Schauraum für Badsanierung: Vertreter der Stadtgemeinde Knittelfeld gratulierten den Betreibern.

Zu Neueröffnungen wurde in der Murtaler Stadtgemeinde Knittelfeld geladen. So öffneten etwa die Pforten von „Nails & Beauty by Corina“ am Hauptplatz. Corina Zaminer ist seit längerer Zeit im Beauty-Bereich tätig und hat sich in der Vergangenheit bereits einen großen Kundenstock aufgebaut. Sie freut sich nun, dass sie sich mit ihrem neuen Studio einen eigenen Standort mitten in der Innenstadt geschaffen hat. Angeboten werden verschiedene Behandlungen rund um Nägel, Wimpern, Augenbrauen und Co.

Außerdem wurde in der Kärntner Straße ein neuer Schauraum von Viterma eröffnet. Interessierte können sich dort über Möglichkeiten und Materialien bei der Badgestaltung informieren. Das Unternehmen spezialisierte sich auf die Sanierung und Modernisierung von Badezimmern.

Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgemeinde und des Citymanagaments Knittelfeld besuchten die beiden neuen Geschäftsstandorte und wünschten den Betreiberinnen und Betreibern viel Erfolg für die Zukunft.