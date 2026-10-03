Kärntner Software-Anbieter will in Deutschland wachsen

3500 Therapeuten in Österreich und Deutschland nutzen bereits die Praxissoftware der Klagenfurter Firma synaptos, die nun um ein Übungsprogramm für Patienten erweitert wird.

Vor zehn Jahren hat die Kärntner Firma synaptos eine Praxissoftware für Terminplanung, Patientendokumentation und Abrechnung entwickelt, die im Jahr darauf sogar mit dem Kärntner Innovations- und Forschungspreis ausgezeichnet wurde. Mittlerweile nutzen über 3500 Therapeuten in Österreich und Deutschland diese Software. Herzstück der in Zusammenarbeit mit dem Studienlehrgang Physiotherapie der FH Kärnten entwickelten Praxissoftware ist eine interaktive Körperkarte, auf der Befunde über Symbole statt mit Text eingetragen werden.

Die Vorteile: Die Eingabe ist schnell und die Befunde sind sowohl für andere Berufsgruppen als auch für Patienten gut verständlich. synaptos-Geschäftsführer Alexander Doboczky betont: „Unser Ziel ist, die Eingabe und Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten.“ Keiner der Therapeuten brauche technische Vorkenntnisse. Die Software von synaptos ist für insgesamt 15 Berufsgruppen geeignet. Zugeschnitten ist sie auf Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Psychotherapie, Podologie, Osteopathie und Heilmassage.

Übungen für zu Hause

Nun wird in die Software ein digitales Heimprogramm der Firma wibbi integriert. Damit können die Therapeuten ihren Patienten individuelle Übungsprogramme für zu Hause zusammenstellen. 23.000 Übungen, die mit Video, Zeichnungen und Texten erläutert werden, sind dafür hinterlegt.

Seit 2018 ist synaptos am deutschen Markt aktiv. „Allein aufgrund der Größe des Marktes sehen wir in Deutschland ein größeres Wachstumspotenzial als in Österreich“, sagt Doboczky. Wachsen wolle man jedoch in beiden Ländern. Ein Plus von 600 bis 700 Neukunden pro Jahr sei realistisch. Aktuell werde besonders die gute Erreichbarkeit und Betreuung von den Kunden geschätzt, so der Firmenchef. Darüber hinaus bekennt sich das Unternehmen ganz klar zum Datenstandort Österreich. Die Gesundheitsdaten verlassen das Land nicht, was im Gesundheitswesen angesichts der aktuellen Diskussion um Datensicherheit an Bedeutung gewinne.