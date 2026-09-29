Schwerer Unfall: Motorradfahrer krachte in Mariazell gegen Hauswand

Der Lenker wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins nächste Spital geflogen werden musste.

Der Aufprall passierte direkt an einer Hausmauer neben der B 20 (rot markiert)

Zweiter schwerer Unfall im Raum Mariazell innerhalb von nur zwei Tagen: Während am Montag ein Auto zu brennen begann, wurde die Freiwillige Feuerwehr Mariazell am Dienstag zu einem schweren Motorradunfall alarmiert. Auf der B 20 war ein Lenker mit seinem Zweirad von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hausmauer eines nahe an der Straße stehenden Gebäudes gekracht.

Er verletzte sich dabei so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden musste. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen.

© FF Mariazell Der Lenker wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Neben der Feuerwehr standen das Rote Kreuz Mariazellerland, das Notarztteam Mariazell, die ÖAMTC-Flugrettung sowie die Exekutive im Einsatz.