Vier Ehrenringträger leisteten Außergewöhnliches für Osttirol

Josef Grimm, Dietmar Hafele, Egon Kleinlercher und Rudolf Ladstätter leisteten einen wertvollen Einsatz zum Wohle der Gemeinde St. Jakob in Defereggen und ihrer Bürger.

Mit der Verleihung der Ehrenringe würdigte die Gemeinde St. Jakob in Defereggen vier Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben. Die hohe Auszeichnung der Gemeinde St. Jakob erhielten Josef Grimm, Dietmar Hafele, Egon Kleinlercher und Rudolf Ladstätter. Die verliehenen Ehrenringe sind Ausdruck des Dankes und der Anerkennung für Leistungen, die weit über das Alltägliche hinausgehen. Stellvertretend für die Antragsteller hielt Schulclusterleiter Markus Tönig die Laudatio.

Josef Grimm war 25 Jahre Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob und mehr als 35 Jahre Mitglied des örtlichen Feuerwehrausschusses. Ein besonderes Anliegen war ihm stets die Nachwuchsarbeit. 2001 gründete er die Feuerwehrjugend St. Jakob. Unter seiner Initiative wurde 2015 die Feuerwehrjugend Defereggental ins Leben gerufen. 2015 hat er die Verdienstmedaille des Landes Tirol überreicht bekommen und ist auch seit einigen Jahren Ehrenmitglied der Feuerwehr St. Jakob. Seit drei Jahren steht er als Obmann dem Seniorenverein St. Jakob vor.

Sportverein und Rotes Kreuz

Dietmar Hafele war Gründungsobmann des Sommersportvereins St. Jakob, 36 Jahre Mitglied des Gemeinderates, davon zwei Perioden Vizebürgermeister. Zahlreiche Projekte, die das Ortsbild, die Infrastruktur sowie das gesellschaftliche und touristische Leben der Gemeinde geprägt haben, tragen seine Handschrift. Besonders hervorzuheben ist, dass er 1983 als Gründungsobmann mit dem Bau des Fußballplatzes mit Vereinsheim am Ortseingang beginnen konnte. Als ehemaliger Mittelschullehrer hat er sich mit großem Einsatz für die Sanierung des Schulzentrums St. Jakob eingesetzt.

Über Jahrzehnte hinweg hat sich Egon Kleinlercher in herausragender Weise um das Rettungswesen in St. Jakob verdient gemacht. Als erster Ortsstellenleiter prägte er diese von Beginn an mit außerordentlich viel Engagement, großer Überzeugungskraft und klarer Vision. Besonders hervorzuheben ist die Verleihung des Verdienstkreuzes des Landes Tirol im August dieses Jahres durch die Landeshauptleute Anton Mattle und Arno Kompatscher.

Würdigung seitens der Bezirkshauptfrau

Rudolf Ladstätter wurde geehrt, weil er über Jahrzehnte hinweg das schulische, gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gemeinde in beispielhafter Weise geprägt hat. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Hauptschule St. Jakob zu einer Vorreitereinrichtung im Bezirk. Zu seinen Verdiensten zählten die Einführung einer Versuchsschule für Informatik sowie die Etablierung des Wahlpflichtfaches Italienisch. Außerdem engagierte er sich 25 Jahre im Ausschuss des Bergrettungsdienstes und war 32 Jahre lang als Kampfrichter und Zeitnehmer beim Wintersportverein tätig.

Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung wurden die Geehrten von Bundesrat Markus Stotter sowie Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern gewürdigt. Die vier Geehrten haben sich in herausragender Weise für unsere Gemeinde eingesetzt. Ihr Engagement und ihre Leistungen verdienen unseren größten Respekt und unsere aufrichtige Anerkennung“, betonte Bürgermeister Ingo Hafele.