Familie & Beziehung Frage & Antwort

Verena Schneider: „Ich bin aufgefallen, weil ich ,die Blade im Fernsehen‘ war“

Verena Schneider war jahrelang eines der bekanntesten Gesichter von Puls 4. Heute veranstaltet sie mit „Shorty Forty“ Partys für Menschen über 40 – auch in Graz. Dazwischen lagen Bodyshaming, Burnout, Jobverlust und die Erkenntnis, dass ein Neuanfang manchmal besser wird als der ursprüngliche Plan.

© Katharina Schiffl Verena Schneider ist heute gefeierte Club-Veranstalterin – früher wurde sie für ihren Körper im Fernsehen beschimpft.

Barbara Haas Leitende Redakteurin Frauen & Familie, Podcast-Host von fair&female