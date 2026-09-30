Neues Kosmetikstudio in Wolfsberg: „Der richtige Weg für mich“

Lisa Kehraus eröffnet am 3. Oktober ihr neues Studio „Keli“ in der Johann-Offner-Straße.

„Ich freue mich auf alles, was in den nächsten Wochen und Monaten auf mich zukommen wird“, sagt Lisa Kehraus. Die Lavanttalerin bietet seit über einem Jahr Permanent-Make-up für Augenbrauen und Lippen sowie pigmentierte Sommersprossen, sogenannte „Fake Freckles“, an.

Ab 3. Oktober empfängt die 34-Jährige ihre Kundschaft in ihrem neueröffneten Studio „Keli“ in der Johann-Offner-Straße in Wolfsberg. „Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass ich meine Kunden nicht verändere, sondern optimiere, also das Beste aus ihnen heraushole“, sagt Lisa Kehraus. Zuvor war sie in der Gastronomie tätig. „Nachdem ich mit meiner kleinen Tochter schwanger wurde, wollte ich die Gastro verlassen, unter anderem weil das Business in meinen Augen auf Dauer nicht sonderlich familienfreundlich ist.“ In ihrer Karenzzeit absolvierte sie eine Ausbildung zur Tätowiererin, informierte sich über die Kosmetikbranche und bildete sich weiter.

Heute sagt Kehraus über ihren Berufswechsel: „Es war der richtige Weg für mich.“ Besonders am Herzen liegt ihr der Kontakt zu ihren Kunden nach der Behandlung. „Ich lege Wert darauf, dass meine Kunden rundum betreut werden und dass sie sich nicht allein gelassen fühlen, wenn sie mein Studio verlassen.“

Beim Permanent Make-up könne es einige Wochen dauern, bis das fertige Ergebnis gänzlich sichtbar werde. „Viele Kunden verunsichert das. Deswegen schreibe ich sie immer eine Woche später noch einmal an und stehe ihnen bei Fragen zur Seite.“ Kehraus bezeichnet sich selbst als perfektionistisch: „Ich bin super detailverliebt. Wenn mir etwas nicht zu 100 Prozent gefällt, arbeite ich so lange weiter, bis ich zufrieden bin. Meine Kundschaft soll sich auf mich und auf meine Leistungen verlassen können.“