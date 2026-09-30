Brucker Schachclub setzt mit neuem Obmann auf mehr Jugendarbeit

Mit Michael Kvas als neuem Obmann hat sich der Schachclub Bruck im Vorstand neu aufgestellt. „Es ist eine Verantwortung, die ich mit viel Respekt und noch mehr Vorfreude übernehme. Unser Verein hat eine lange Tradition und ist fest in unserer Gemeinschaft verankert. Mein Ziel ist es, das starke Fundament zu nutzen, um den Verein fit für die Zukunft zu machen“, erklärt Kvas.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der nächsten Generation, die man mit intensiver Jugendarbeit stärker für das Schachspiel begeistern will. „Wir dürfen nicht darauf warten, dass die Jugendlichen von alleine zu uns kommen – wir müssen aktiv auf sie zugehen. Das beginnt bei modernen, altersgerechten Angeboten und reicht hin bis zur Kommunikation“, so Kvas.

© KK Michael Kvas steht dem Brucker Schachverein als Obmann vor

Deshalb werde man künftig stärker auf digitale Kanäle setzen oder versuchen eine Kooperation mit den Schulen aufzubauen. Auch den Clubabend am Donnerstag hat man auf 17.30 Uhr vorverlegt. Den jungen Schachspielerinnen und -spielern sollen im Verein zudem entsprechend größere Gestaltungsmöglichkeiten bekommen. Kvas betont: „Wenn Jugendliche merken, dass ihre Ideen zählen, bleiben sie auch langfristig dabei.“