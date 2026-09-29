Radfahrer (72) nach Zusammenstoß mit Inline-Skater in Lebensgefahr

Unfall geschah auf einem Radweg in Seiersberg-Pirka. 50-jähriger Inlineskater wollte noch ausweichen, bevor es zur Frontalkollision kam.

Mit schwerwiegenden Folgen endete am Montagnachmittag der Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einem Inlineskater in Seiersberg-Pirka. Der 72-jährige Radler aus dem Bezirk Graz-Umgebung erlitt beim anschließenden Sturz lebensgefährliche Verletzungen.

Schauplatz des Unfalls war der Radweg, der das Ortszentrum mit dem Einkaufszentrum Shopping City Seiersberg verbindet. Der Radfahrer war laut Polizei in westliche Richtung unterwegs. Dort kam ihm ein 50-Jähriger aus Graz-Umgebung auf seinen Inlineskates entgegen. Der Mann gab später der Polizei gegenüber an, dass der Radfahrer auf ihn zugefahren sei. Er wollte ausweichen, konnte aber eine Frontalkollision der beiden Männer nicht verhindern.

Der 72-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber C12 wurde der Mann ins LKH-Uniklinikum Graz geflogen. Auch der Unfallgegner verletzte sich leicht, er wurde im UKH behandelt.