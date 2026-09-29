Aicher bekocht das österreichische Fußballnationalteam

Vom Grafenwirt ins Teamquartier: Der Koch Franz Danklmaier aus Aich sorgt diese Woche in Dublin für das leibliche Wohl der ÖFB-Kicker.

Statt am Herd des Grafenwirts in Aich arbeitet Franz Danklmaier diese Woche in einer Hotelküche in Dublin. Dort bekocht er erstmals das österreichische Fußballnationalteam. „Ich betrachte es als große Ehre, das machen zu dürfen“, sagt er. Die Freude ist ihm deutlich anzuhören.

Möglich macht das eine Freundschaft, deren Ursprung in Ischgl liegt. Drei Wintersaisonen hat Danklmaier dort mit Tamino Grampelhuber in der Küche eines Nobelhotels zusammengearbeitet. „Seitdem schätzen wir uns sehr und halten Kontakt“, erzählt der Aicher. Tamino führt mit Bruder Fritz den Steegwirt in Bad Goisern. Fritz ist seit fast zehn Jahren Chefkoch des ÖFB-Teams, auch Tamino kocht seit Langem für die Fußballer mit.

Vorbereitung ist alles

Der Spielplan der Nations League mit zwei Auswärtsspielen knapp hintereinander sorgt nun für einen personellen Engpass: Nach dem Donnerstagspiel gegen Irland wartet auf das ÖFB-Team am Sonntag das Match gegen den Kosovo in Pristina. Für die Köche ist diese Konstellation herausfordernd: Sie müssen jeweils zwei Tage vor der Mannschaft vor Ort sein, um alles vorbereiten zu können.

© Martin Huber Der Aicher ist selbst großer Fußballfan

Fritz Grampelhuber versorgt das Team bis Mittwoch in Wien und fliegt dann direkt in den Kosovo. Tamino Grampelhuber und Danklmaier sind seit Montag in Dublin und bekochen die Mannschaft von Mittwoch bis Freitag – unterstützt von der Küchenbrigade des Hotels.

Hautnah dabei

Dass sich Danklmaiers „Sondereinsatz“ derzeit gut mit dem eigenen Betrieb vereinbaren lässt, erleichterte ihm die Zusage. Am meisten freut sich der fußballbegeisterte Koch auf das, was kaum ein Fan live erlebt: „Das Nationalteam einmal von innen kennenzulernen und etwas vom Spirit in der Mannschaft mitzubekommen.“