Neuer Tormann für die Graz 99ers

Der Finne Henri Kiviaho verstärkt die Steirer bis November.

Weil Stammtormann Maxime Lagacé verletzungsbedingt länger ausfällt und auch Nico Wieser – zuletzt erkrankt – nicht immer spielen wird können, haben die Graz 99ers reagiert und einen neuen Goalie verpflichtet. Der Finne Henri Kiviaho wechselt vorerst bis zur Länderspielpause im November an die Mur. In der abgelaufenen Saison war Kiviaho für Slovan Bratislava tätig. „Unser Tormanntrainer ist ein großer Fan von Henri (Kiviaho, Anm.). Auch ich habe ihn schon einige Zeit auf dem Radar, in Bratislava mehrmals beobachtet, er hat mich dort jedes Mal beeindruckt. Vor allem passt er auch charakterlich perfekt zu uns“, sagt Sportdirektor Philipp Pinter.