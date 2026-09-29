Kann man zu Fuß von Frohnleiten bis nach Maribor gehen?

106 Kilometer lang ist der Weg von Frohnleiten bis nach Maribor, Redakteur Thomas Pilch hat versucht, die Distanz zu Fuß in einem Stück zu schaffen. Sehen Sie im Video, wie es ihm ergangen ist.

Schon im Sommer begab sich unser Redakteur Thomas Pilch auf einen Grenzgang, als er 83 Kilometer von Graz bis nach Ungarn marschierte. Erschöpft aber glücklich kam er mitten in der Nacht im ungarischen Rabafüzes an.

Wenig später wagte er sich an die Koralm-Challenge, wo er gemeinsam mit seinem Leibnitzer Kollegen Robert Lenhard für die gute Sache 55 Kilometer und 2000 Höhenmeter über die Koralm vom steirischen Bahnhof Groß St. Florian zum Kärntner Bahnhof St. Paul im Lavanttal wanderte.

Und weil er natürlich auch jetzt keine Ruhe geben kann, hat sich Pilch gefragt: Ist es möglich zu Fuß in einem Stück von Frohnleiten bis ins slowenische Maribor zu gehen? Voll motiviert hat er die 106 Kilometer lange Strecke vom Frohnleitner Hauptplatz aus in Angriff genommen – und musste dabei körperlich und mental wieder alles geben. Sehen Sie im Video, wie es ihm auf dem langen Marsch ergangen ist.

Ach ja: Wenn Sie wissen möchten, welche verrückten Marsch-Challenges er sich sonst noch einfallen lässt, folgen Sie ihm doch via Instagram.