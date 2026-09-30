Kleine Krebspatienten flitzten mit Sportwägen um den Stubenbergsee

70 Sportwägen brachten krebskranke Kinder und ihre Angehörigen von der Krebsstation direkt in die Tierwelt Herberstein. Auch ein Essen samt Eis und eine Schifffahrt am Stubenbergsee sorgten für Abwechslung.

Einen Tag lang ließen die Kinder und Familien die Krankheit und ihre Sorgen hinter sich

Ein paar Stunden in die Normalität eintauchen, alle Sorgen hinter sich lassen und mit einem Sportwagen durch die Oststeiermark flitzen – dieser Wunsch wurde kleinen Krebspatienten und deren Familien erfüllt.

Bereits in der Früh wurden die krebskranken Kinder direkt bei der Kinderkrebsstation am LKH Graz abgeholt und starteten dann in einem der 70 exklusiven Sportwagen gemeinsam mit ihren Familien in einen unvergesslichen Tag. Den ersten Stopp legten die kleinen Patienten in der Tierwelt Herberstein ein, wo sie von spätsommerlichen Temperaturen und blauem Himmel empfangen wurden. Die exklusive Führung durch die Tierwelt und die Geparden-Fütterung, die sie live erlebten, begeisterten die Kleinen ganz besonders. Im Anschluss wurde die Fahrt nach Stubenberg fortgesetzt.

© Kunsthotel Kirchenwirt Stubenberg Eine Schifffahrt am See rundete den Nachmittag ab

Schifffahrt am See

Dort stärkten sich die hungrig gewordenen Teilnehmer im Kunsthotel Kirchenwirt Stubenberg bei Frittatensuppe, Backhendl und Schnitzel, anschließend versüßte eine Kugel Eis von Charly Temmel in der „Kaffeestubn“ den Nachmittag. Eine Schifffahrt am See rundete den Tag ab. Schlussendlich überraschten die Sportwagenfahrer die Teilnehmer noch mit einer Abschlussrunde direkt um den See. „Der Tag hat die Herzen tief berührt“, erzählt Michaela Almer-Reisenhofer, Geschäftsführerin vom Kunsthotel Kirchenwirt Stubenberg, und spricht von einer enormen Dankbarkeit, die zu spüren gewesen sei.

Möglich machten den Tag Auszeit vom Krankenhaus und allen damit verbundenen Sorgen Franz und Peter. Die beiden kümmerten sich um die gesamte Organisation. Ihren Nachnamen wollen die beiden allerdings ganz bewusst nicht preisgeben, weil es ihnen um die Sache und die Kinder gehe und nicht um Aufmerksamkeit.