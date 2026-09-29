Wie sich die Osttiroler Wirtschaft gegen Cyber-Attacken wehrt

Einfallstore durch Robotik und neue EU-Gesetze: Die Herausforderungen für Wirtschaftstreibende im Bezirk steigen. Die Innos reagiert mit einer Workshop-Reihe.

Cyber-Angriffe, neue Gesetze und komplexer werdende IT-Systeme stellen Unternehmen heute vor enorme Herausforderungen. Auch in Osttirol. „Dabei ist Cyber-Sicherheit längst nicht mehr nur ein Thema für die IT-Abteilung, sondern wesentlicher Faktor für die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens. Wir merken im täglichen Berufsleben, dass die Wichtigkeit immer mehr zunimmt“, erklärt Barbara Hassler, Geschäftsführerin der Innos GmbH. Diese „Gesellschaft für Innovation und nachhaltige Entwicklung“ steht Osttiroler Wirtschaftstreibenden seit Längerem in der Sache mit Rat und Tat zur Seite. Man sieht aber noch Aufholbedarf und startet eine neue Veranstaltungsreihe mit Schwerpunkt IT-Sicherheit. Hassler: „Wenn Osttirol hier eine Führungsrolle innehätte, bräuchten wir solche Workshops nicht. Es ist jetzt Zeit, sich aufzustellen.“

Dabei betont Hassler, dass es eine sehr große Bandbreite bei den hiesigen Unternehmen gäbe: „Die Großen sind bei der Cyber-Sicherheit hervorragend aufgestellt. Die Grundlagen sind auch bei kleinen Unternehmern angekommen, aber einige denken es dann nicht weiter.“ Die Innos-Geschäftsführerin weist zudem darauf hin, dass die „vielen Einfallstore oft nicht bewusst sind“. Mit dem zunehmenden Einsatz von Robotik und Automatisierung auch bei kleinen produzierenden Unternehmen im Bezirk würden die Risiken steigen. „Es hängen viel mehr Geräte im Netz. Und alles was im Netz hängt, ist eine potenzielle Tür.“

© Innos GmbH Seit Juli 2025 leitet Barbara Hassler die Innos GmbH

Um nun insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für die Risiken zu sensibilisieren und praxisnahe Lösungsansätze aufzuzeigen, laden Innos, der Digital Innovation Hub Süd, die FH Campus 02 und die Hochschule St. Pölten zu einer Kick-off-Veranstaltung am 8. Oktober nach Assling zur Theurl Holding GmbH ein. Expertinnen und Experten vermitteln einen kompakten Überblick über aktuelle Cyber-Bedrohungen, wirksame Schutzmaßnahmen, aber auch die neuen Anforderungen durch das „NISG 2026“ (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz). Hassler: „Das ist die österreichische Umsetzung der europäischen NIS2-Richtlinie. Da herrscht noch große Unsicherheit – gerade bei den KMU in unserem Bezirk.“

Praxisnahe Einblicke von Theurl Holz

© Theurl Holz Gmbh / Baumgartner Theurl Holz ist eines der Osttiroler Leitunternehmen und auch in Sachen Cyber-Sicherheit ein Vorzeigebeispiel

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der richtigen Reaktion im Ernstfall: Was ist zu tun, wenn man tatsächlich Opfer eines Cyber-Angriffs wird? Wie kann ein geeigneter Notfallplan helfen, Schäden zu begrenzen? Der Ort der Veranstaltung ist nicht zufällig gewählt. Roland Theurl, IT-Leiter beim Osttiroler Leitunternehmen Theurl Holz, wird Einblicke hinter seine „Cyber-Vorhänge“ geben. Hassler: „Da geht es darum, wie Theurl Holz überhaupt mit der Thematik gestartet ist, was sie täglich machen, wie weit sie sind.“

Infos: „Cyber-Sicherheit im Fokus: Bedrohungen, Lösungen und Notfallpläne für KMU“ Datum. Donnerstag, 8. Oktober Uhrzeit. 16 bis 18 Uhr Ort. Theurl Holding GmbH, Thal-Aue 128, 9911 Assling Zielgruppe. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Geschäftsführer, Entscheidungsträger sowie Mitarbeitende aus den Bereichen IT und Qualitätsmanagement. Kosten. Die Teilnahme ist für kleine und mittlere Unternehmen kostenfrei.

Nach der Wissensvermittlung steht der persönliche Austausch im Vordergrund. An zwei Thementischen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, konkrete Fragen mit den Experten zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und individuelle Herausforderungen aus ihrem Unternehmensalltag einzubringen. Daraus wird die Innos die weitere Vorgehensweise beziehungsweise die Inhalte der voraussichtlich fünf Folge-Workshops ableiten. „Je mehr Input wir bekommen, desto gezielter können wir uns an den tatsächlichen Bedürfnissen und Herausforderungen der Osttiroler Wirtschaft orientieren“, wirbt Hassler für eine Teilnahme in Assling.

Das Thema ist in der Wirtschaft angekommen. Viele haben die ersten Schritte gemacht. Viele sind schon weit in der Lösung, aber noch nicht am Ziel — Barbara Hassler , Geschäftsführerin Innos GmbH

Generell spürt die Innos-Chefin Rückhalt: „Die Wirtschaftskammer Lienz hat wunderbare Vorarbeit mit ihren Business-Breakfasts geleistet.“ Mit der „cyberLUTZ GmbH“ rund um Bernhard Lutz, seit Mai 2025 Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft in Osttirol, habe man zudem ein führendes Beratungs- und Sicherheitsunternehmen im Bezirk. „Das Thema ist in der Wirtschaft angekommen. Viele haben die ersten Schritte gemacht. Viele sind schon weit in der Lösung, aber noch nicht am Ziel. Genau da wollen wir durch Wissen begleiten.“