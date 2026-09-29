Falkensteiner eröffnet 150-Millionen-Resort am Gardasee

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) hat in Salò ein Fünf-Sterne-Hotel offiziell eröffnet. Es ist eines der bislang größten Projekte der Gruppe in Italien.

Das Falkensteiner Resort Lake Garda empfängt bereits seit Juli Gäste, am 25. September wurde es offiziell eröffnet. Rund 150 Millionen Euro fließen in das Projekt auf dem ehemaligen Areal des Mineralwasserunternehmens Tavina in Salò. Es verbindet ein Hotel mit Branded Residences, also Wohnungen, unter der Hotelmarke, sowie Gastronomie. Nach Abschluss aller Bauphasen soll das Resort 85 Zimmer und Suiten sowie 174 Apartments umfassen.

Die erste Bauphase mit dem Hotel und den ersten Apartments ist abgeschlossen, die zweite läuft. Die Gesamtfertigstellung ist für Sommer 2027 geplant, später sollen noch vier Villen auf dem Areal entstehen. Neben der FMTG sind unter anderem Robert König und Albert Kerbl als Miteigentümer beteiligt, die bereits bei mehreren Projekten mit der Gruppe investiert haben.

5500 Quadratmeter großer Spa-Bereich Architektur und Interior Design stammen von Matteo Thun & Partners, die Landschaftsplanung von João Nunes und PROAP. Der Park wird mit den weiteren Bauphasen schrittweise umgesetzt. Das Resort richtet sich an Paare, Familien und Freundesgruppen. Es verfügt über einen 5500 Quadratmeter großen Spa-Bereich mit sieben Pools sowie eine 1500 Quadratmeter große Kinder-Erlebniswelt auf zwei Ebenen. Dazu kommen zwei Restaurants und auf dem Dach laut FMTG die weltweit erste Bar der Marke House of Negroni.

© Marco Pelos Spagno Die Chefs der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG): Erich Falkensteiner und Otmar Michaeler

Falkensteiner will in Italien wachsen

Italien zähle zu den strategisch wichtigsten Märkten der Gruppe und spiele auch in der weiteren „Projektpipeline“ eine zentrale Rolle. „Salò zeigt sehr gut, wie wir in Italien wachsen wollen: mit außergewöhnlichen Standorten, starken Partnern und Mixed-Use-Projekten, die Hotellerie und Branded Residences miteinander verbinden“, wird FMTG-CEO Otmar Michaeler in einer Aussendung zitiert. Die FMTG betreibt in sechs europäischen Ländern über 30 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, vier Apartment-Anlagen und fünf Campingplätze – unter anderem in Kärnten.