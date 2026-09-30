Neue Ausstellung feiert Premiere in St. Veit

Am Mittwoch, dem 7. Oktober, feiert die Stadtbücherei St. Veit die Vernissage der neuen Ausstellung „Neon Rebels“ von Christian Berger. Sie ist bis 2. Jänner 2027 zu sehen.

Mit der Ausstellung „Neon Rebels“ präsentiert der Künstler Christian Berger eine „kraftvolle Werkserie voller Energie, Farbe und Ausdruck“, heißt es von der Stadt St. Veit. Am Mittwoch, dem 7. Oktober, findet die Vernissage in der Stadtbücherei statt. „Seine Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Pop-Art, Comic-Kunst und Graffiti. Inspiriert von den Comics der 70er- und 80er-Jahre entstehen Werke, die den Betrachter unmittelbar ansprechen und starke Emotionen hervorrufen.“

Christian Berger ist ein Künstler mit Hintergrund als Lithograf, Karikaturist, Cartoonist und Designer. Die Ausstellung „Neon Rebels“ stehe für Rebellion, Individualität und die Kraft kreativer Ausdrucksformen. Kulturreferentin und Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli (SPÖ) würdigt die Ausstellung mit den Worten: „Christian Bergers Werke begeistern durch ihre kraftvolle Bildsprache und zeigen eindrucksvoll, wie Pop-Art, Comic-Kunst und Graffiti zu einer modernen und emotionalen Kunstform verschmelzen können.“

Kunstinteressierte haben bei der Vernissage die Gelegenheit, den Künstler persönlich kennenzulernen und mit ihm über seine Werke und Inspirationen ins Gespräch zu kommen. Für die passende musikalische Begleitung sorgen „Rosso & Zibu“ mit Livemusik. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Die Ausstellung ist anschließend bis 2. Jänner 2027 in der Stadtbücherei zu sehen.