Ausstellung vom Krastaler Steinbruch im Kunstverein Kärnten

Der Kunstverein Kärnten holt die Ausstellung „Auf der Kippe (II)“ vom Krastaler Steinbruch nach Klagenfurt. Zzu sehen bis 3. Oktober in einem Projektraum des Kunstvereins.

Der Kunstverein Kärnten holt die Ausstellung „Auf der Kippe (II)“ vom Krastaler Steinbruch nach Klagenfurt. Für Projekte der Triennale IV Kärnten 2026 hat der Kunstverein Kärnten einen Projektraum am Klagenfurter St. Veiter Ring geschaffen. „Auf der Kippe II“ bildet die Erweiterung der Mitgliederausstellung des Bildhauer*innenvereins [kunstwerk] krastal in Bezug auf das diesjährige Leitthema „schwach.šibko.debole“.

Vielfältige Interpretationen

„Auf der Kippe“ steht für den Moment zwischen Gleichgewicht und Veränderung – einen Zustand, in dem Entwicklungen offen sind und Entscheidungen, Umbrüche oder Wandlungsprozesse ihren Lauf nehmen. Die Ausstellung lädt die Mitglieder des Vereins [kunstwerk] krastal ein, sich diesem Thema aus ihrer eigenen künstlerischen Perspektive zu nähern. Ob persönlich, gesellschaftlich, ökologisch oder materiell – das Thema eröffnet vielfältige Interpretationen und bietet Raum für individuelle Positionen. Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie, Video, Performance und weitere Medien treten miteinander in Dialog und machen sichtbar, wie unterschiedlich ein gemeinsames Thema erfahrbar werden kann

© Kunstverein Blick in die Ausstellung

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler: Niclas Anatol, István Antal, Peter Dörflinger, Romana Egartner, René Fadinger, Sigrid Friedmann, Joachim Hoffmann, Erika Inger, Ulrich Kaufmann, Andres Klimbacher, Lukács József Joka, Helmut Machhammer, Jure Markota, Katharina Mörth, Ulrich Plieschnig, Arnold Reinthaler, Rosa Roedelius, Max Seibald, Anno Sieberts, Egon Straszer, Céline Struger, Arijel Štrukelj und Wolfgang Wohlfahrt.