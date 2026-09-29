Marterl in Südkärnten um 9000 Euro saniert, Land schießt zu
Das in die Jahre gekommene Sekollkreuz in Köcking bei Eberndorf wurde restauriert. Die Hälfte der Kosten übernimmt die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten.
Das Sekollkreuz in Köcking, Gemeinde Eberndorf, ist seit Jahrzehnten Teil des Ortsbildes. Nun wurde das in die Jahre gekommene Denkmal umfassend restauriert und damit für die Zukunft gesichert.
Im Zuge der Arbeiten wurden das Mauerwerk und die Dacheindeckung saniert sowie die Fresken erneuert. Die Gesamtkosten für die Restaurierung belaufen sich auf 9000 Euro. Die Hälfte davon wird über die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten unterstützt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, zuständig für Orts- und Regionalentwicklung, übergab die Förderzusage vor Kurzem persönlich vor Ort.
„Das Sekollkreuz hat für die Menschen vor Ort historische, kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung. Mit der Sanierung wird dieses Stück Ortsgeschichte erhalten und auch für kommende Generationen bewahrt. Genau solche Initiativen wollen wir mit der Kleinprojektförderung unterstützen“, betont Gruber.
Solche Kreuze und Bildstöcke seien „Teil unserer Volkskultur und erzählen viel über die Geschichte und das Leben in unseren Ortschaften. Umso erfreulicher ist es, wenn sich Menschen dafür einsetzen, dieses kulturelle Erbe zu erhalten. Dieses Engagement unterstützen wir seitens des Landes gerne“, so Gruber.
Das Sekollkreuz
Das Errichtungsjahr des Sekollkreuzes ist nicht überliefert. Nachdem es Ende der 1970er-Jahre von einem Lkw schwer beschädigt worden war, wurde es neu aufgemauert. Der Bildstock mit begehbarem Innenraum und rundbogigen Maueröffnungen ist reich bemalt. Die Heiligendarstellungen stammen von Valentin Jernej, zuletzt restaurierte Johann Elbe die Malereien.
Der Vorgängerbau war ähnlich gestaltet. Geändert wurden die Darstellungen: Anstelle des hl. Franz von Assisi zeigt die Rückseite heute die Marienerscheinung von Fatima, im Inneren wurde die heilige Ursula durch den heiligen Josef ersetzt.
Früher führte der Verbindungsweg von Loibegg nach Eberndorf direkt am Sekollkreuz vorbei. Heute verläuft hier der Hemmapilgerweg von Črna na Koroškem nach Gurk. Bis in die 1960er-Jahre fand in Köcking jährlich ein Bittgang mit Andacht beim Bildstock und Abschluss in der Filialkirche statt.
Quelle: Kärntner Bildungswerk