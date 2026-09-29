Marterl in Südkärnten um 9000 Euro saniert, Land schießt zu

Das in die Jahre gekommene Sekollkreuz in Köcking bei Eberndorf wurde restauriert. Die Hälfte der Kosten übernimmt die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten.

Das Sekollkreuz in Köcking, Gemeinde Eberndorf, ist seit Jahrzehnten Teil des Ortsbildes. Nun wurde das in die Jahre gekommene Denkmal umfassend restauriert und damit für die Zukunft gesichert.

Im Zuge der Arbeiten wurden das Mauerwerk und die Dacheindeckung saniert sowie die Fresken erneuert. Die Gesamtkosten für die Restaurierung belaufen sich auf 9000 Euro. Die Hälfte davon wird über die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten unterstützt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, zuständig für Orts- und Regionalentwicklung, übergab die Förderzusage vor Kurzem persönlich vor Ort.

„Das Sekollkreuz hat für die Menschen vor Ort historische, kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung. Mit der Sanierung wird dieses Stück Ortsgeschichte erhalten und auch für kommende Generationen bewahrt. Genau solche Initiativen wollen wir mit der Kleinprojektförderung unterstützen“, betont Gruber.

Solche Kreuze und Bildstöcke seien „Teil unserer Volkskultur und erzählen viel über die Geschichte und das Leben in unseren Ortschaften. Umso erfreulicher ist es, wenn sich Menschen dafür einsetzen, dieses kulturelle Erbe zu erhalten. Dieses Engagement unterstützen wir seitens des Landes gerne“, so Gruber.