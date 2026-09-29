Weizer Traditionsbetrieb insolvent: „Wir wollen sanieren“

Die Firma Trieb & Kreimer GmbH & Co KG aus Weiz meldete ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an. 14 Arbeitnehmer und 60 Gläubiger sind betroffen.

Die Trieb & Kreimer GmbH & Co KG in Weiz ist insolvent

Die Wurzeln des Weizer Traditionsbetriebs reichen bis in die 1960er-Jahre zurück. Nun stellte die „Trieb & Kreimer GmbH & Co KG“ am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz den Antrag auf die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung.

Die anhaltende Krise der Bauwirtschaft habe zu der Insolvenz des Installationsunternehmens geführt, wird mitgeteilt. Die massiven Teuerungen konnten nicht vollständig an die Auftraggeber weitergegeben werden.

„Mehrere wirtschaftlich herausfordernde Jahre sowie stark gestiegene Kosten, Forderungsausfälle und eine zunehmend angespannte Liquidität haben zu dieser Situation geführt“, erzählt Geschäftsführerin Katrin Kahr, die den Betrieb in dritter Generation führt. Besonders herausfordernd seien steigende Lohn- und Materialkosten, hohe Vorfinanzierungen, lange Preisbindungen und teilweise verzögerte Zahlungseingänge gewesen.

Arbeitsplätze erhalten

14 Arbeitnehmer sind betroffen. Das Ziel ist der größtmögliche Erhalt der Arbeitsplätze, hofft Kahr. Die Insolvenz betrifft zudem 60 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten betragen rund 746.000 Euro. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

„Mit dem Sanierungsverfahren wollen wir jetzt bewusst die Chance nutzen, unseren Betrieb zu retten, Arbeitsplätze zu sichern und das Unternehmen wieder auf eine stabile wirtschaftliche Basis zu stellen“, sagt Katrin Kahr.

Laufende Projekte sollen weitergeführt werden. „Das Verfahren wurde gerade erst eingeleitet. Weitere Schritte werden nun mit dem Masseverwalter und unseren Beratern abgestimmt.“