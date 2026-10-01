Feldkirchner Florianis freuen sich über neues Fahrzeug

Ein neues Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Glanhofen wurde kürzlich feierlich gesegnet. Außerdem fand der Abschnittstag statt.

Vor Kurzem stand Glanhofen ganz im Zeichen der Feuerwehr. Im Mittelpunkt der Veranstaltung war die feierliche Segnung des neuen Fahrzeuges TLFA 2000, mit dem die Feuerwehr Glanhofen künftig für Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen bestens gerüstet ist.

Den Auftakt bildete eine Heilige Messe mit Dechant Erich Aichholzer, die vom Männergesangverein Bärndorf musikalisch gestaltet wurde. Im Anschluss folgte die feierliche Segnung des Tanklöschfahrzeuges, die von der Trachtenkapelle Treffner musikalisch umrahmt wurde.

Die Feuerwehr durfte an diesem besonderen Tag zahlreiche Ehrengäste aus dem Feuerwehrwesen und der Politik begrüßen. Unter den Gästen waren unter anderem Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Friedrich Monai, Bezirksfeuerwehrkommandant Werner Puggl, Bürgermeister Martin Treffner sowie zahlreiche weitere Vertreter aus Politik und dem öffentlichen Leben.

Wichtiger Schritt für die Sicherheit

„Mit dem neuen Fahrzeug investiert die Stadtgemeinde nachhaltig in die Sicherheit der Bevölkerung. Das Fahrzeug wird künftig bei Einsätzen in Glanhofen, im Gemeindegebiet von Feldkirchen und darüber hinaus eingesetzt“, heißt es von der Wehr. Einen großen Teil der Finanzierung konnten die Kameraden aus Glanhofen selbst aufbringen. Darüber hinaus wurde die Anschaffung durch die wertvolle Unterstützung der Bevölkerung und zahlreicher heimischer Betriebe ermöglicht.

Ein besonderer Dank gilt den 14 Patinnen des neuen Fahrzeuges. Im Rahmen der Segnung überreichten sie der Feuerwehr mehrere Geschenke und begleiteten damit die offizielle Indienststellung des TLFA 2000.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung fand auch der diesjährige Abschnittstag statt. Dabei wurde auf die vergangenen Leistungsbewerbe zurückgeblickt und die Leistungen zahlreicher Feuerwehrmitglieder und Bewerbsgruppen gewürdigt. Zudem wurden verdiente Funktionäre für ihr langjähriges Engagement und ihren Einsatz für das Feuerwehrwesen bei der Feuerwehr Glanhofen ausgezeichnet.