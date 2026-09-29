Nach Berichten: Netanyahu besuchte emiratischen Präsidenten

Nach der Veröffentlichung brisanter Berichte zum Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den emiratischen Präsidenten besucht. Netanyahu sei am Sonntag auf Einladung von Präsident Mohamed bin Zayed al-Nahyan in die Emirate gereist, teilte sein Büro mit. Auch die emiratische Staatsagentur WAM berichtete von dem Treffen in dem Golfstaat.

© APA/AFP/Menahem KAHANA Israels Regierungschef Netanyahu reist in die Emirate