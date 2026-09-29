Vor Oberwart: Drei Verletzte nach Kollision auf Bundesstraße

Am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Pkw auf der Steinamangererstraße (B 63) in Richtung Oberwart. Drei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf um 13.09 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Steinamangererstraße (B 63) in Richtung Oberwart gerufen. Auch das Rote Kreuz und die Polizei eilten zur Unfallstelle, bei der aus bislang unbekannter Ursache drei Pkw miteinander kollidiert waren.

Zwei der Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls stark deformiert, die beiden Lenker wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Rettungssanitäter leisteten die Erstversorgung der Verletzten und nahmen sie in das Krankenhaus Oberwart mit. Der Lenker des dritten Fahrzeuges wurde laut Polizeiangaben ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Ein an allen Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkoholtest ergab negative Ergebnisse.

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Für die Bergung der beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurde die Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld nachalarmiert, um mit einem Kranwagen zu helfen. Während des rund einstündigen Einsatzes war die gesamte Bundesstraße gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um.