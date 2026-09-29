Immer weniger Gratis-Parkplätze: Gleisdorf krempelt die Parkraumbewirtschaftung um. Neben der blauen Zone, gibt es ab Mai 2027 auch eine grüne Zone. Welche Straßen betroffen sind und wo man künftig zahlen muss.

Gleisdorf regelt seine Parkraumbewirtschaftung neu. Das beschloss der Gemeinderat bei der vergangenen Gemeinderatssitzung mehrheitlich mit Stimmen der ÖVP, der Grünen, SPÖ und NEOS. Die FPÖ stimmte geschlossen gegen die neue Regelung. FPÖ-Gemeinderat Alexander Semmler sprach gar von „Watschen, die an die Gleisdorfer Bürgerinnen und Bürger“ verteilt werden.

Warum wird der Parkraum neu geordnet? „Uns war es ein Anliegen die Parksituation in Gleisdorf zu harmonisieren, wir wollen sie übersichtlicher und fairer machen. Wer im gleichen Gebiet parkt, soll sich auch an den gleichen Regeln orientieren können“, erklärt Finanzstadträtin Tamara Niederbacher (ÖVP). Außerdem hätte man aus dem heurigen Wellenbadjahr gelernt.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Der Parkplatz neben dem Sportplatz der Mittelschule wird künftig zur Grünen Zone

„In der Hochsaison haben teilweise chaotische Zustände geherrscht, das wollen wir nicht. Darum wollen wir regelnd eingreifen“, sagt Bürgermeister Christoph Stark. Die Stadt wolle sich nicht bereichern, betont Grüne-Vizebürgermeisterin Katharina Schellnegger, aber: „Die Parkplätze müssen von der Stadt gewartet und gepflegt werden, das ist ein Service, wofür wir auch etwas verlangen können.“

Was wird jetzt neu? Ab Mai 2027 wird die Blaue Zone in der Innenstadt ausgeweitet, neu dazu kommt die Ludwig-Binder-Straße, die Schillerstraße Kreuzung Neugasse bis zur Franz-Josef-Straße und die Neugasse ab Kreuzung Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Schillerstraße. Die Parkdauer ist hier auf maximal drei Stunden begrenzt.

© Stadtgemeinde Gleisdorf Unterschiede bei den Zonen

Neu ist die Grüne Zone, hier gibt es keine maximale Parkdauer. Sie betrifft vorwiegend die „äußere Stadt“ – etwa in der unteren Schillerstraße und Neugasse sowie nördlich der Dr. Hermann-Hornung-Gasse (Details siehe Factbox und Plan). Ausgenommen ist der P&R Parkplatz beim Bahnhof, der bleibt weiter kostenlos.

© Stadtgemeinde Gleisdorf Hier gelten die Parkzonen

Eine Sonderregelung gibt es auch für den Parkplatz beim Wellenbad sowie für die angrenzende Feldgasse, Jahngasse, und Obere Kernstockgasse (ab Volksschule) . Ab Mai 2027 werden hier ab einer Parkdauer von drei Stunden Gebühren eingehoben (siehe Factbox).

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Auch der Parkplatz beim Wellenbad wird kostenpflichtig

Achtung: Während der Badesaison in der Zeit von 1. Mai bis 1. September gelten hier täglich von 8 bis 18 Uhr Parkgebühren, auch am Sonntag (die ersten drei Stunden sind kostenlos). „Damit reagieren wir auf die angespannte Parkplatzsituation rund um das Wellenbad und wollen Parkplätze für Badegäste und Anrainer besser verfügbar machen“, erklärt Finanzstadträtin Tamara Niederbacher.

Das wird neu beim Parken in Gleisdorf ab Mai 2027 Blaue Zone: von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Maximale Parkdauer: drei Stunden.

Kosten: 0,70 Euro pro halbe Stunde (erste halbe Stunde ist gratis)

0,70 Euro pro halbe Stunde (erste halbe Stunde ist gratis) Blaue Zone gilt wie bisher. Neu dazu kommen: Ludwig-Binder-Straße, die Schillerstraße Kreuzung Neugasse bis zur Franz-Josef-Straße und die Neugasse ab Kreuzung Bahnhofstraße bis Kreuzung Schillerstraße. Der Parkplatz bei der Johann-Josef-Fux-Gasse, fällt künftig in die Grüne Zone (siehe unten). Grüne Zone: von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Parken ohne Zeitlimit.

Kosten: 0,50 Euro pro halbe Stunde (erste halbe Stunde ist gratis)

0,50 Euro pro halbe Stunde (erste halbe Stunde ist gratis) gilt für Parkplatz Johann-Josef-Fux-Gasse, Hubert-Trost-Gasse, Alois-Grogger-Gasse (Einmündung Hubert-Trost-Gasse bis Dr. Hermann-Hornung-Gasse), Parkplatz Alois-Grogger Gasse P11, Parkplatz Dr. Hermann-Hornung-Gasse (P10), Fritz-Huber-Gasse (ab Einmündung Dr. Hermann-Hornung-Gasse bis Fritz-Huber-Gasse Nr. 5), Kernstockgasse (ab Dr. Hermann-Hornung-Gasse bis Kernstockgasse Nr. 18), Jahngasse (ab Dr. Hermann-Hornung-Gasse bis Einmündung Richard-Pfluger-Gasse), Gartengasse (Kreuzung Flurgasse bis Neugasse), Neugasse (ab Kreuzung Schillerstraße bis Kreuzung Gartengasse), Untere Schillerstraße (zwischen Bahnhofstraße und Neugasse, Bahnhofstraße.

Ausgenommen ist der P & R beim Bahnhof, der bleibt kostenlos. Wellenbad: Beim P&R vor dem Wellenbad und Wellenbad-Parkplatz, als auch in der Feldgasse (ab Dr. Hermann-Hornung-Gasse bis Einmündung Richard-Pfluger-Gasse), Jahngasse (ab Dr. Hermann-Hornung-Gasse bis Jahngasse Nr. 6) und Kernstockgasse (ab Dr. Hermann-Hornung-Gasse bis Kernstockgasse Nr. 18) gilt ab 1. Mai 2027 die Grüne Zone. Sonderregelung: Drei Stunden darf man kostenlos parken, danach bezahlt man für jede halbe Stunde 0,50 Euro. Achtung: In der Zeit von 1. Mai bis 1. September (während des Badesbetriebs) fallen auch sonntags von 8 bis 18 Uhr Gebühren an (die ersten drei Stunden sind gratis).

Was wird es kosten? In der Blauen Zone bezahlt man pro halbe Stunde 0,70 Euro (die erste halbe Stunde ist weiterhin gratis), die maximale Parkdauer beträgt 180 Minuten. In der Grüne Zone kostet es je halbe Stunde 0,50 Euro (erste halbe Stunde ist gratis), es gilt kein Zeitlimit. Die gebührenfreie Mittagspause von 12 bis 14 Uhr fällt weg, künftig gelten die Gebühren von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Samstags bis 12 Uhr.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Das Bezahlen funktioniert weiterhin per Automat oder digital per App und es wird auch Parkscheine geben, die man bei Gemeinde oder Betrieben kaufen kann

Wie wird bezahlt? Das Bezahlen ist weiterhin analog am Parkautomat, aber auch digital per App möglich. Dazu kommen sollen Parkscheine, die in der Gemeinde und in Betrieben, wie der Trafik, Wellenbad usw. ausgegeben werden. Auch Jahrestickets wird es weiterhin geben. „Bis zum Start am 1. Mai 2027 werden wir Schritt für Schritt darüber informieren, wie das Bezahlen funktioniert und welche Regelungen es für Tages-, Monats- oder Jahrestickets geben wird“, heißt es von der Stadtgemeinde.