Reparieren statt wegwerfen: Diese Rechte haben Sie ab 1. Oktober

Waschmaschine kaputt, Handy streikt? Ab Donnerstag müssen Hersteller auch nach der Gewährleistung reparieren. Was Sie über Ihre neuen Rechte wissen sollten.

Mit 1. Oktober 2026 tritt das Warenreparaturrichtlinie-Umsetzungsgesetz in Kraft. Es soll das Reparieren gegenüber dem Wegwerfen attraktiver machen. Kernpunkte sind eine verlängerte Gewährleistung bei Reparaturen sowie Reparaturpflichten für Hersteller, die auch nach Ablauf der Gewährleistung gelten.

Lässt man einen Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist reparieren, verlängert sich die zweijährige Frist künftig einmalig um ein Jahr, und zwar für die gesamte Ware. Insgesamt beträgt die Gewährleistung damit drei Jahre ab Kauf. Für den reparierten Teil beginnt, wie schon bisher, ab der Reparatur eine neue Frist von zwei Jahren zu laufen.

Einhaltung der Reparaturpflicht

Darüber hinaus müssen Hersteller bestimmte Produkte auch nach Ende der Gewährleistung innerhalb einer angemessenen Frist reparieren, entweder kostenlos oder zu einem angemessenen Preis. Betroffen sind derzeit Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Displays wie Fernseher oder Monitore, Staubsauger, Datenserver, Mobiltelefone, Wäschetrockner, Schweißgeräte sowie leichte Verkehrsmittel mit Batterien wie E-Bikes oder E-Scooter. Die Liste orientiert sich an der Ökodesign-Verordnung und wird laufend erweitert.

Was sich konkret ändert Das bringt Konsumenten das neue Recht auf Reparatur + Mehr Gewährleistung + Reparaturpflicht + Preise offenlegen + Hersteller in der Pflicht + Online-Plattform zur einfachen Suche und Vergleich von Reparaturbetrieben



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Die Verantwortung für die Einhaltung der Reparaturpflicht liegt bei den Herstellern, sie können allerdings Dritte mit der Reparatur beauftragen. Konsumentinnen und Konsumenten steht es zudem frei, sich an andere Reparaturbetriebe zu wenden. Außerdem müssen Hersteller auf einer frei zugänglichen Website Richtpreise für typische Reparaturen der betroffenen Produkte veröffentlichen. Ab 31. Juli 2027 soll eine Online-Plattform die Suche nach Reparaturbetrieben und deren Vergleich erleichtern.

AK: Gesetz bleibt hinter Erwartungen zurück

Aus Sicht der AK bleibt das neue Gesetz hinter den Erwartungen zurück. Für Konsumentinnen und Konsumenten sei die Ökodesign-Verordnung relevanter, da sie über Vorgaben zu Produktdesign, Reparaturindex, Ersatzteilverfügbarkeit und Reparaturinformationen die Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten stärke. Die AK fordert daher eine rasche Umsetzung der geplanten Ökodesign-Verordnungen, insbesondere der Maßnahmen zur Reparierbarkeit. Verordnung und Reparaturpflicht sollten zudem auf weitere Gerätegruppen wie Spielzeug oder Garten- und Haushaltswerkzeuge ausgeweitet werden.

Reparaturen sollten Konsumenten überall dort möglich sein, wo keine Sicherheitsbedenken bestehen, Geräte müssten sich mit einfachem Werkzeug öffnen lassen. Bei Ersatzteilen verlangt die AK mehr Preistransparenz, da diese oft unverhältnismäßig teuer seien. Abhilfe könnten etwa ein Preismonitoring oder eine Preisdatenbank schaffen.

Wo die AK Nachbesserungsbedarf sieht

Nachbesserungsbedarf sieht die AK auch bei der Beweislastumkehr. Längere Gewährleistungsfristen seien im Streitfall nur durchsetzbar, wenn Konsumentinnen und Konsumenten nicht beweisen müssten, dass der Mangel schon beim Kauf bestanden hat. Diese Pflicht treffe sie aber auch nach der neuen Rechtslage bereits ein Jahr nach dem Kauf. Schließlich brauche es als Ersatz für die Ende 2026 auslaufende „Geräte-Retter-Prämie“ eine neue Maßnahme zur Förderung von Reparaturen.