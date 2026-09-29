Steirische Gastgeber sollen „öffi-fit“ gemacht werden

Gästen soll es erleichtert werden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. FP-Landesrätin Holzer stellte mit der Wirtschaftskammer die neue Kampagne vor.

Jedes Jahr sucht sich der steirische Verkehrsverbund einen attraktiven Partner, um den Steirerinnen und Steirern sein günstiges Freizeitticket schmackhaft zu machen. Heuer ist es die Gastro-, Hotel- und Freizeitwirtschaft. „Mit Bahn und Bus zum Genuss“ lautet das Motto der diesjährigen Kampagne, die nun in Graz vorgestellt wurde. Sie soll Gastgeberinnen und Gastgebern dazu animieren, ihre Betriebe „öffi-fit“ zu machen und ihren Gästen damit die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtern.

Die zentrale Botschaft des Online-Leitfadens umreißt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) so: „Sie müssen Ihre Gäste nicht davon überzeugen, mit den Öffis zu kommen. Sie müssen es ihnen nur einfach machen. Gute Information ist der erste Schritt.“ So sollen Gastro- und Hotelbetriebe auf ihren Webseiten, bei der Buchung und direkt vor Ort auf die nächstgelegenen Haltestellen und passende Verbindungen hinweisen. Mit QR-Codes zur Fahrplanauskunft – zum Beispiel auf dem Bierdeckel beim Abendessen – können die Gäste noch leichter zu ihren Informationen kommen. Als Zeichen der Anerkennung bekommen alle Betriebe, die sämtliche Maßnahmen umgesetzt haben, das Label „öffi-fit“.

Das Freizeitticket Das Freizeitticket Steiermark kostet 15 Euro und ist an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen in der gesamten Steiermark (Verbund-Raum) gültig. Das Ticket gilt auch für Regional- und InterRegio-Züge, nicht aber im Fernverkehr (IC, EC, RJ, RJX, NJ). Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr fahren mit dem kostenlosen „Zwei und Mehr“-Familienpass kostenlos mit ihren Eltern mit. Weitere Infos beim Verkehrsverbund.

Gerade für Gastronomiebetriebe bringe die öffentliche Anreise einen zusätzlichen Vorteil, meint Klaus Friedl, Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Wer nicht selbst fahren muss, kann einen gemütlichen Abend, ein gutes Essen oder ein Glas Wein unbeschwert genießen. „Öffi-Gäste sind Gäste, die willkommen sind – und das darf man ihnen auch zeigen“, sagt Friedl über die Initative. Johann Spreitzhofer, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft sieht darin auch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.