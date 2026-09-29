Rock- und Poplegende Rod Stewart geht wieder auf Tournee - allerdings nun wirklich zum letzten Mal, wie der 81-Jährige „nach viel Nachdenken und Traurigkeit“ ankündigte.

Rock- und Poplegende Rod Stewart geht wieder auf Tournee – allerdings nun wirklich zum letzten Mal, wie der 81-Jährige „nach viel Nachdenken und Traurigkeit“ ankündigte. „Ich gehe nicht in Pension, aber das wird die letzte Rock-“n’-Roll-Tour”, sagt der Brite in einem auf Instagram veröffentlichten Video vor palastartiger Kulisse. Unter anderem wird er für ein Konzert ins Amphitheater in Pula kommen (22. Juni 2027). Der allgemeine Vorverkauf der Tickets beginnt am Freitag, den 2. Oktober um 12 Uhr mittags über Eventim Croatia.

An seine Fans gerichtet fügt er hinzu: „Ich möchte mich bei euch bedanken, für alles, was ihr mir gegeben habt. Hoffentlich habe ich euch auch etwas zurückgegeben.“ Kurz darauf setzt er seinen Fuß auf einen mit edlem Stoff bespannten Klavierstuhl, hämmert auf eine Taste und trällert: „Bitte kommt und seht mich bei der Tour, es wird großartig.“

Bei der Tour mit dem Titel „The Final Encore“ (die letzte Zugabe) sind neben dem Auftritt in Kroatien auch Konzerte in Großbritannien und weiteren europäischen Ländern, darunter Deutschland (u.a. München am 20. Juni) geplant. Das Abschlusskonzert geht am 24. Juli 2027 in Hannover über die Bühne. Wien-Termin wurde keiner angekündigt.

Bühnenkarriere geht weiter

Das allerletzte Konzert dürfte das allerdings noch lange nicht sein. Der Sänger hatte erst kürzlich wegen eines routinemäßigen medizinischen Eingriffs die verbliebenen Auftritte seiner aktuellen Nordamerika-Tour abgesagt. Diese sollen nun ebenfalls im kommenden Jahr stattfinden, teilweise erst im September 2027. Auch einzelne Auftritte schien der Brite für die Zukunft nicht auszuschließen.

Stewart blickt auf eine Bühnenkarriere zurück, die sich auf sieben Jahrzehnte erstreckt. Erste Erfolge feierte er in den 1960er-Jahren. Markenzeichen ist seine unverkennbare Reibeisenstimme. Zu seinen größten Hits gehören die Welthits wie „Maggie May“ und „Da Ya Think I’m Sexy?” Das letzte Mal war Rod Stewart am 9. Dezember 2025 in Österreich – in der Wiener Stadthalle (Halle D). Das Konzert war Teil seiner „One More Time“-Tour.