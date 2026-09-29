Zahara und Maddox Jolie strichen Pitt aus ihrem Namen

Drei der sechs Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt heißen nun nicht mehr wie ihr Vater. Insgesamt hat das ehemalige Hollywood-Traumpaar sechs gemeinsame Kinder.

Shiloh (20) tat es bereits vor zwei Jahren, nun folgten ihr auch ihre Schwester Zahara (21) und ihr Bruder Maddox (25). Als zweites und drittes Kind des ehemaligen Hollywood-Traumpaares „Brangelina“ - Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) - legten die 21-Jährige und der 25-Jährige offiziell den Nachnamen ihres Vaters ab. Ein Richter gab am Montag Zaharas Antrag auf Namensänderung statt, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Zahara heißt nun rechtlich Zahara Marley Jolie statt Zahara Marley Jolie-Pitt.

Ihre jüngere Schwester Shiloh distanzierte sich bereits 2024 durch die Namensänderung von ihrem Vater. Der Antrag von ihrem älteren Bruder Maddox wurde erst vor rund zwei Wochen von einem Richter bewilligt. Er heißt nun offiziell Maddox Chivan Jolie. Auch ein Antrag der jüngsten Tochter Vivienne (18) läuft Medienberichten zufolge derzeit, ihre Anhörung ist laut „People“-Magazin für Anfang November angesetzt

Jahrelange Streitigkeiten zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder: Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem hat das ehemalige Paar drei gemeinsame Adoptivkinder: Maddox, Pax und Zahara.

Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.