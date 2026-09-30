Wer sein E-Moped ab 1. Oktober verschrotten lassen muss
Mit Monatswechsel dürfen E-Mopeds nicht mehr ohne Nummerntafel und Zulassung unterwegs sein. Warum das steirischen Schrott- und Abfallentsorgern viel Arbeit bescheren dürfte.
1 Was ändert sich mit dem 1. Oktober?
Antwort: Am Donnerstag tritt der zweite Teil der 36. Novelle zur Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie die Novellierung des Kraftfahrgesetzes (KFG) in Kraft. Ab dann dürfen E-Mopeds, anders als bisher, nicht mehr wie klassische E-Bikes auf Fahrradstreifen und Radwegen unterwegs sein. Elektromopeds sind künftig klassischen Mopeds gleichgestellt, dürfen also nur noch direkt auf den Straßen fahren. Die Fahrerinnen und Fahrer brauchen dafür allerdings Helm, Führerschein (Klasse AM, A oder B) und KFZ-Haftpflichtversicherung, die Mopeds selbst müssen mit Zulassung, Nummerntafel und Pickerl ausgestattet sein.
2 Warum ist das für viele E-Moped-Besitzer ein Problem?
Antwort: Voraussetzung für eine Zulassung für den Straßenverkehr ist das Vorliegen der entsprechenden Genehmigungsunterlagen, etwa eines CoC-Papiers („Certificate of Conformity“) und/oder einer Einzelgenehmigung. Das Schwierige dabei: Vor allem bei den günstigeren Importmodellen existieren solche Unterlagen meist nicht und sind auch kaum zu bekommen. Auf eigene Faust eine Einzeltypisierung für das private E-Moped zu bekommen, ist wiederum nahezu unmöglich. Sehr viele der in Umlauf befindlichen E-Mopeds dürfen deshalb praktisch ab Oktober gar nicht mehr auf öffentlichen Verkehrsflächen fahren.
3 Heißt das, dass vielen E-Moped-Besitzern nur noch die Entsorgung ihrer Fahrzeuge bleibt?
Antwort: Ja, darauf wird es für viele hinauslaufen. Tatsächlich rechnet man bei steirischen Entsorgern wie Saubermacher in den kommenden Wochen mit verstärktem Eingang gebrauchter E-Mopeds, wie Sprecher Lukas Kreimer bestätigt. Die Reststoffspezialisten trennen dann die Wertstoffe und bereiten die Akkus für den Weitervertrieb auf.
4 Wie teuer ist die Entsorgung meines E-Mopeds?
Antwort: In den steirischen Ressourcenparks sollten Privatpersonen E-Mopeds in den jeweiligen Problemstoff-Zonen kostenlos zur Entsorgung abgeben können. „Wenn der Akku entnehmbar ist, sollte er nach Möglichkeit bereits vor der Anlieferung entnommen und gemeinsam mit dem Fahrzeug abgegeben werden“, heißt es etwa auf Anfrage bei der Holding Graz. Eventuell ist auch eine Rückgabe über den jeweiligen Händler möglich.
5 Wie reagieren die Essenszusteller, deren Fahrer in den steirischen Städten bislang oft mit E-Mopeds unterwegs sind?
Antwort: Der Lieferdienst Foodora etwa hat Anfang des Monats angekündigt, die Flotte der Fahrerinnen und Fahrer vollständig auf Fahrräder und E-Bikes umstellen zu wollen. Andere Zusteller verwiesen bisher auf den Umstand, dass die Fortbewegungsmittel im Privatbesitz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit in deren Verantwortung stünden.
Auf einen Blick
E-Mopeds sind elektrisch betriebene Mopeds mit Sitz, deren Motor auch ohne Tretpedale angetrieben werden kann. Für sie gelten ab 1. Oktober 2026 die selben Regelungen wie für konventionelle Mopeds.
Fahrerinnen und Fahrer benötigen unter anderem Helm, Führerschein der Klasse AM, A oder B, eine KFZ-Haftpflichtversicherung, eine Zulassung samt Nummerntafel und eine regelmäßige Paragraf-57a-Begutachtung („Pickerl“).
Die Mopeds dürfen ab Oktober nicht mehr auf Radwegen, Fahrradstreifen oder anderen Radfahranlagen unterwegs sein.
6 Was ist mit den sogenannten Fatbikes, die über Pedale und Gashebel verfügen, und in der Steiermark immer öfter zu sehen sind?
Antwort: Laut Verkehrsministerium gehen auch diese nicht mehr als E-Bikes durch, dürfen ohne Zulassung und auf Fahrradwegen also ebenfalls nicht mehr unterwegs sein. Bei E-Bikes kann der Elektromotor ausschließlich durch den Tritt in die Pedale aktiviert werden.
7 Wie hoch sind die Strafen, wenn man die neuen Regelungen ignoriert?
Antwort: Das hängt vom konkreten Verstoß ab. Wer mit einem (E-)Moped auf einem Fahrradweg unterwegs ist, kassiert in der Regel zunächst eine Organstrafe von 55 Euro. Weitreichender sind die Folgen, wenn man mit einem nicht zugelassenen Kraftfahrzeug (also ab 1. Oktober auch einem E-Moped) erwischt wird. Bei solchen Verstößen gegen das KFG reicht der Strafrahmen bis 5000 Euro.
8 Straft die Polizei sofort, oder gibt es eine Schonfrist?
Antwort: Eine explizite Schonfrist für E-Moped-Sünder ist laut Landespolizeidirektion auch in der Anfangsphase nicht vorgesehen. „Die Strafbestimmungen treten mit 1. Oktober in Kraft und Zuwiderhandlungen werden grundsätzlich zur Anzeige gebracht“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Nur bei geringeren Vergehen werde generell zuerst versucht, neue Bestimmungen an die Bevölkerung zu vermitteln, ohne gleich zu strafen.
9 Plant die steirische Polizei in der Anfangsphase Schwerpunktkontrollen?
Antwort: Offiziell bestätigt wird das nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass die Exekutive ab Donnerstag ein verstärktes Augenmerk auf E-Mopeds legen wird.
Was gilt für wen?
Der erste Teil der 36. StVO-Novelle ist bereits seit 1. Mai 2026 in Kraft. Was gilt seither für wen?
E-Scooter: Diese dürften zwar weiterhin Radwege nutzen, müssen aber mit Blinker und Klingel ausgestattet sein. Zudem gilt eine Helmpflicht für Unter-16-Jährige. Wie bei Fahrrädern gilt auch für Scooter: Gibt es keine Radwege oder -streifen, darf die Straße benutzt werden.
E-Bikes: Diese gelten gesetzlich als Fahrräder, befahren also die Radinfrastruktur und brauchen weiter keine Kennzeichen oder Zulassung. Neu ist, dass Unter-14-Jährige Helm tragen müssen.
Tretroller: Diese kleinen Geschwister der E-Scooter, die durch reine Muskelkraft angetrieben werden, gelten per Gesetz als Kleinfahrzeuge. Somit dürfen sie auch nicht auf Radwegen oder Straßen benutzt werden. Erlaubt sind sie auf Gehsteigen und auch in Fußgängerzonen.
Skateboards: Ganz und gar nicht neu, doch vor allem in Stadtgebieten wieder zunehmend häufig zu sehen, sind Skateboards. Diese gelten rechtlich als Spielgeräte, dürfen also auf Gehsteigen und in Wohnstraßen oder Fußgängerzonen, nicht aber auf Radwegen benutzt werden. Generell gilt: Fußgänger dürfen durch Skateboarder nicht behindert werden. Bei starkem Gefälle oder dichtem Fußgängerverkehr dürfen die Boards nicht benutzt werden.
Inline-Skates: Inline-Skater gelten als Sportler, womit hier eigene Regeln gelten. Sie dürfen im Ortsgebiet Radwege benutzen. Gibt es keine, dürfen sie auf Gehsteige ausweichen.