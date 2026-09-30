Wer sein E-Moped ab 1. Oktober verschrotten lassen muss

Antwort: Voraussetzung für eine Zulassung für den Straßenverkehr ist das Vorliegen der entsprechenden Genehmigungsunterlagen, etwa eines CoC-Papiers („Certificate of Conformity“) und/oder einer Einzelgenehmigung. Das Schwierige dabei: Vor allem bei den günstigeren Importmodellen existieren solche Unterlagen meist nicht und sind auch kaum zu bekommen. Auf eigene Faust eine Einzeltypisierung für das private E-Moped zu bekommen, ist wiederum nahezu unmöglich. Sehr viele der in Umlauf befindlichen E-Mopeds dürfen deshalb praktisch ab Oktober gar nicht mehr auf öffentlichen Verkehrsflächen fahren.

2 Warum ist das für viele E-Moped-Besitzer ein Problem?

Antwort: Am Donnerstag tritt der zweite Teil der 36. Novelle zur Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie die Novellierung des Kraftfahrgesetzes (KFG) in Kraft. Ab dann dürfen E-Mopeds, anders als bisher, nicht mehr wie klassische E-Bikes auf Fahrradstreifen und Radwegen unterwegs sein. Elektromopeds sind künftig klassischen Mopeds gleichgestellt, dürfen also nur noch direkt auf den Straßen fahren. Die Fahrerinnen und Fahrer brauchen dafür allerdings Helm, Führerschein (Klasse AM, A oder B) und KFZ-Haftpflichtversicherung, die Mopeds selbst müssen mit Zulassung, Nummerntafel und Pickerl ausgestattet sein.

3 Heißt das, dass vielen E-Moped-Besitzern nur noch die Entsorgung ihrer Fahrzeuge bleibt? Antwort: Ja, darauf wird es für viele hinauslaufen. Tatsächlich rechnet man bei steirischen Entsorgern wie Saubermacher in den kommenden Wochen mit verstärktem Eingang gebrauchter E-Mopeds, wie Sprecher Lukas Kreimer bestätigt. Die Reststoffspezialisten trennen dann die Wertstoffe und bereiten die Akkus für den Weitervertrieb auf.

4 Wie teuer ist die Entsorgung meines E-Mopeds? Antwort: In den steirischen Ressourcenparks sollten Privatpersonen E-Mopeds in den jeweiligen Problemstoff-Zonen kostenlos zur Entsorgung abgeben können. „Wenn der Akku entnehmbar ist, sollte er nach Möglichkeit bereits vor der Anlieferung entnommen und gemeinsam mit dem Fahrzeug abgegeben werden“, heißt es etwa auf Anfrage bei der Holding Graz. Eventuell ist auch eine Rückgabe über den jeweiligen Händler möglich.