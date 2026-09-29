Viele Tote bei Brand in russischer Fabrik

Bei einem Brand in einer Fabrik für Feuerwerk in der russischen Region Jaroslawl sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Ortschaft Kubrinsk, in der sich das Unglück ereignet hatte, sei vom Stromnetz getrennt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Geschäfte in dem Ort seien geschlossen worden. Über 100 Einsatzkräfte seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Das Feuer sei erst nach mehreren Stunden am Montagabend gelöscht worden.

vor 59 Minuten 29. September 2026 um 06:58 Moskau Brände