Viele Tote bei Brand in russischer Fabrik
Bei einem Brand in einer Fabrik für Feuerwerk in der russischen Region Jaroslawl sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Ortschaft Kubrinsk, in der sich das Unglück ereignet hatte, sei vom Stromnetz getrennt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Geschäfte in dem Ort seien geschlossen worden. Über 100 Einsatzkräfte seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Das Feuer sei erst nach mehreren Stunden am Montagabend gelöscht worden.
Über die Ursachen des Brandes gab es zunächst keine genauen Angaben. Die Ermittlungsbehörden leiteten ein Strafverfahren "wegen Verstoßes gegen die Arbeitsschutzvorschriften für gefährliche Produktionsstätten" ein, ohne weitere Details zu nennen. Jaroslawl liegt knapp 300 Kilometer nordöstlich von Moskau.