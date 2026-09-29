Heißer Sommer: Schlecht für Schoko, brillant für Baumärkte

Hohe Nachfrage nach Produkten zur Klimatisierung und Beschattung beschert Hornbach glänzende Zahlen, Schokoverkauf bei Lindt ist geschmolzen.

Dem Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli haben die Konsumflaute und der heiße Sommer zu schaffen gemacht. Der Vorstand senkt seine Umsatzprognose: Lindt erwartet heuer nunmehr eine Stagnation oder im besten Fall ein Plus von zwei Prozent, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Bisher hatte der Hersteller der „Lindor“-Kugeln ein Plus von vier bis sechs Prozent erwartet. Am Ziel, die Gewinnmarge um 20 bis 40 Basispunkte zu verbessern, hält der Konzern jedoch fest.

Als einen Grund für die schwachen Geschäfte nannte Lindt die hohe Preissensibilität der Verbraucher, die insbesondere im Saisongeschäft zu geringeren Bestellungen geführt habe. Die Nachfrage sei vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz schwächer als erwartet ausgefallen. Robustes Wachstum habe es dagegen in Märkten wie Nordamerika und Asien gegeben. Für das kommende Jahr äußerte sich der Vorstand zuversichtlich. Dann werde dank einer angepassten Preisstrategie und sinkender Kakaopreise wieder ein positives Volumenwachstum zu erwarten sein. Die mittel- bis langfristigen Ziele ab dem Jahr 2028 bestätigte der Konzern.

© AFP/Xavier Galiana Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli macht die Konsumflaute zu schaffen

Hitze lässt das Geschäft brummen

Die deutsche Hornbach-Gruppe, die 16 Baumärkte in Österreich betreibt, hat dank einer starken Nachfrage der Heimwerker ein erfolgreiches erstes Halbjahr hingelegt. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten des Bilanzjahres 2026/27 um sechs Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebit) legte um knapp fünf Prozent auf 285,6 Millionen Euro zu.

© Hornbach Hornbach jubelt über gute Geschäfte

Impulse seien von einer robusten Kundennachfrage insbesondere nach saisonalen Produkten wie Klimageräten und Artikeln zur Beschattung und Bewässerung ausgegangen. Hornbach konnte nach eigenen Angaben in Deutschland und anderen europäischen Ländern Marktanteile hinzugewinnen.