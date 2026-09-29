Ein Pkw-Lenker kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Jugendlichen, der mit einem Moped unterwegs war. Der 15-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.

Am Montagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, war ein 62-jähriger Kärntner aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Bergla (Gemeinde St. Martin im Sulmtal) von St. Martin kommend unterwegs. In einem Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 15-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg, der aus der Richtung St. Peter kam. Wie genau der Unfall passierte, wird noch ermittelt.

Bei der Kollision wurde der Jugendliche unbestimmten Grades verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz und einen Notarzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in die Kinderklinik Graz geflogen werden.

Der 62-Jährige, der bei dem Unfall nicht alkoholisiert war, blieb unverletzt. Sowohl am Moped als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.