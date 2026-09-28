SpaceX-Rakete Starship schaffte es erstmals in Erdumlaufbahn

Die Riesen-Rakete Starship der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Billionär Elon Musk hat es bei einem außergewöhnlichen Testflug erstmals in eine Erdumlaufbahn geschafft. Das größte jemals gebaute Raketensystem hob am Montag (Ortszeit) von einem Weltraumbahnhof im US-Staat Texas ab, dann lenkte die obere Raketenstufe in eine Umlaufbahn etwa 275 Kilometer über der Erde ein und stürzte schließlich rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

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