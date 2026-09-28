Tote bei Brand in russischer Feuerwerksfabrik

Bei einem Brand in einer Fabrik für Feuerwerk in der russischen Region Jaroslawl sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Ortschaft Kubrinsk, in der sich das Unglück ereignet hatte, sei vom Stromnetz getrennt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Auch die Geschäfte in dem Ort seien geschlossen worden. Über 100 Einsatzkräfte seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen.