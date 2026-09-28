Warum Heerespiloten bald im AUA-Cockpit sitzen

Das Bundesheer startet ein Pilotprojekt mit heimischer Fluglinie. Soldaten sollen im Sommer „Teilzeit“ Linie fliegen können. Zwei Piloten bekommen Lizenz für den A320.

Das Bundesheer braucht dringend Einsatzpiloten. Zwar sind die Kurse in der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule voll wie lange nicht. Allerdings verlassen etwa ein Drittel der ausgebildeten Piloten nach ihrer mindestens achtjährigen Verpflichtungszeit das Bundesheer in Richtung Privatwirtschaft. Diese wollen die Luftstreitkräfte mit einem neuen Modell länger bei der Stange halten. Sie können ein halbes Jahr eine AUA-Passagiermaschine steuern, den Rest des Jahres sind sie Einsatzpilot.

Ein Jetpilot und ein Hubschrauberpilot des Bundesheeres sind die ersten, die an dem „Pilot-Projekt“ teilnehmen. Sie begannen am Montag mit der Typenschulung auf dem Airbus A320 bei Austrian Airlines. Die Grundbefähigung für das Fliegen von Flächenflugzeugen haben sie bereits in ihrer fliegerischen Grundausbildung beim Bundesheer erhalten. Im Sommer sollten sie auch die Typenschulung abgeschlossen haben und dann im Linienbetrieb eingesetzt werden können.

Im Sommer Linie, im Winter Eurofighter

Mit einer Teilzeitanstellung bei Bundesheer und AUA können sie danach jeweils sechs Monate für einen ihrer Dienstgeber fliegen. „Vom Mai bis Oktober sitzen sie bei den Austrian Airlines im Cockpit, weil das die stärkere Reisezeit ist, die restliche Zeit bei uns“, umriss Airchief Generalmajor Gerfried Promberger kürzlich in Graz das Modell, auf das er große Hoffnungen setzt. Seiner Erfahrung nach wollen viele Heerespiloten nicht ihre ganze fliegerische Karriere beim Militär verbringen.

© Austrian Airlines/DBS Stefan-Kenan Scheib (COO Austrian Airlines) Gerfried Promberger (Kommandant der Luftstreitkräfte) und Ewald Roithner (AUA) besiegelten das Pilotprojekt

Promberger plant zudem auch den verstärkten Einsatz von Milizsoldaten bei der Fliegertruppe. Eine Abfrage habe ergeben, dass in der Miliz viel Know-how im fliegerischen Bereich gebe, die Soldaten aber in ganz anderen Bereichen eingesetzt werden.