Die kommende Ski-WM in Crans-Montana könnte für Fans eine teure Angelegenheit werden. Ski-Star Marco Odermatt hält die Ticketpreise aber für „legitim“.

Es ist ein Thema, das weit über den Skisport hinaus geht. Wie viel dürfen Tickets für ein Großevent kosten? Bei der kommenden Ski-WM in Crans-Montana wohl einiges. Karten für die Abfahrt der Männer dürften demnach um 170 Schweizer Franken (ca. 180 Euro) zu haben sein. Zu viel, meinen vor allem viele Schweizer Fans. Ski-Star Marco Odermatt sieht dies ein wenig anders, wie er im Interview mit „Blick“ erklärt.

Der fünffache Gesamtweltcupsieger erklärte gegenüber dem Schweizer Medium: „Wenn man in der obersten Wintersport-Liga sein möchte, oder sich mit der Formel 1, MotoGP oder Tennis vergleichen will, dann kann man nicht das wichtigste Rennen der nächsten zwei Jahre, das sogar in der Schweiz, der Ski-Nation Nummer eins, ausgetragen wird, um 50 Franken verkaufen.“

Champions League und Wimbledon als Vergleich

Als Vergleich zieht er andere Sportevents heran. „Wenn man sieht, was in der Champions League das Achtelfinale kostet, oder in Wimbledon das Drittrundenspiel, da bist du gleich im vierstelligen Bereich. Ich glaube, deshalb ist der Preis irgendwie berechtigt und auch legitim.“ Die Strecke in Crans-Montana biete aber aufgrund ihrer Länge auch die Möglichkeit, von anderen Positionen die Ski-Stars zu verfolgen.