Höchstes Windrad der Welt erreicht Rekordhöhe von 365 Metern

Mit den Rotorenblättern erreicht das Windrad im brandenburgischen Schipkau in der Lausitz eine Höhe von 365 Metern. Damit handelt es sich laut den Betreibern um das höchste Windrad der Welt und das zweithöchste Bauwerk Deutschlands.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird der GICON-Höhenwindturm auf einer ehemaligen Tagebaukippe eine Gesamthöhe von 365 Metern erreichen. Damit wird er das größte Windrad der Welt und das zweithöchste Bauwerk der Bundesrepublik Deutschland sein

Das höchste Windrad der Welt hat im brandenburgischen Schipkau in der Lausitz seine endgültige Höhe von 365 Metern erreicht. Das teilte das Unternehmen Gicon mit. „Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern ist die Anlage die höchste Windenergieanlage der Welt und zugleich das zweithöchste Bauwerk Deutschlands.“ Mit den Rotorenblättern erreicht das Windrad die 365 Meter.

Auch nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie handelt es sich dabei um das größte Windrad der Welt. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch und somit nur wenige Meter höher.

Die letzten für das Erreichen der Höhe benötigten Arbeiten bestanden in dem Hub des Innenturms durch einen Teleskopmechanismus. „Das Verfahren erforderte präzise technische Abläufe und die sorgfältige Abstimmung aller Arbeiten. Nach dem Erreichen der Zielhöhe wurde der Innenturm in seiner ausgefahrenen Position fixiert“, so das Unternehmen.

„Sicherheit geht vor Geschwindigkeit“

Die Arbeiten waren wegen starker Windböen in den vergangenen Tagen gestoppt und die Ausrufung eines Weltrekords verschoben worden. „Sicherheit geht vor Geschwindigkeit“, sagte der Geschäftsführer Jochen Großmann. Ursprünglich sollte der Riese schon am Sonntag vor einer Woche fertig sein.

1 / 4 Nach Abschluss dieser Arbeiten wird der GICON-Höhenwindturm auf einer ehemaligen Tagebaukippe eine Gesamthöhe von 365 Metern erreichen. Damit wird er das größte Windrad der Welt und das zweithöchste Bauwerk der Bundesrepublik Deutschland sein © IMAGO/Rainer Weisflog

Nun sollen abschließende Arbeiten am Höhenwindturm noch einige Tage in Anspruch nehmen. „Die offizielle Inbetriebnahme des Höhenwindturms ist für November geplant.“

Die weltweit höchste Serien-Windenergieanlage stand bisher nach Angaben des Windradherstellers Vestas und des Bauunternehmens Max Bögl in Winnberg in der Oberpfalz in Bayern. Das Projekt hat eine Nabenhöhe von 199 Metern und eine Gesamthöhe von 285 Metern.

Entwickler sehen mehrere Vorteile

Die Gicon Gruppe mit Hauptsitz in Dresden baut den Koloss von Schipkau im Auftrag der 2019 gegründeten Bundesagentur für Sprunginnovationen. Innovationsmanager Martin Chaumet von der Bundesagentur sieht mehrere Vorteile des Projekts. „Wir haben die Möglichkeit, Windenergie auch viel gleichmäßiger über das Land zu verteilen“, sagte Chaumet am Sonntag. Der Nebeneffekt sei, dass damit der Netzausbau in Teilen gespart werden könne, „und dadurch der Strom für alle billiger wird“.

Projekt einer Bundesagentur

Der Höhenwindturm in der Kohleregion soll künftig Strom für bis zu 7500 Haushalte produzieren können. Das Windrad besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion und gilt als Innovation. Der Höhenwindturm nutzt die in größeren Höhen stärkeren und gleichmäßigeren Windverhältnisse. Dadurch kann er laut Gicon bei gleichem Rotordurchmesser etwa den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen.