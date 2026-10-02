Betrug mit Aperol Spritz in Venedig und Lignano aufgedeckt

Die italienische Finanzpolizei fand in Lokalen billige Ersatzprodukte, die als teure Marken-Mix-Getränke wie Aperol Spritz verkauft wurden. Auch Hygiene in Bar in Venedig beanstandet.

Wenn der Spritzer anders schmeckt als gewohnt, kann das viele Gründe haben. In Venedig kam die Gemeindepolizei einem Produktschwindel in einer Bar auf die Schliche. Anonym durchgeführte Meldungen führten dazu, dass eine Razzia durchgeführt wurde, wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ berichtet. Dabei fanden die Behördenvertreter mehrere Flaschen, deren Verschlüsse manipuliert worden waren.

Auf den Flaschen prangten die berühmten Marken der Hersteller. Doch drin war eine billigere Flüssigkeit. Ein Getränk vom Diskonter. Verkauft wurde es trotzdem zum Normalpreis, der für das teure Produkt zu zahlen wäre. In dem Lokal fanden die Beamten auch noch 250 Produkte ohne die vom Gesetz vorgeschriebene Produktinformation. Dadurch konnte die Herkunft nicht nachgewiesen werden, was für die Behörde automatisch ein mögliches Gesundheitsrisiko darstellt. Diese Produkte standen für den Konsum durch den Kunden bereit.

Jetzt zum Alpe-Adria-Newsletter anmelden Was ist los in unserer italienischen, kroatischen und slowenischen Nachbarschaft? Nützliche Reiseinfos, Insidertipps und alles, was den Alpen-Adria-Raum aktuell bewegt – kostenlos jeden Donnerstag in Ihrer Mailbox. Hier geht‘s zur Anmeldung.

Ameisen auf der Theke

Zusätzlich wurde die Hygiene im Betrieb bemängelt. Der Boden und das Mobiliar waren stark verschmutzt, auf der Theke mit ausgestellten Süßspeisen spazierten Ameisen. Außerdem fehlten auch noch einige Fliesen, wo aus hygienischen Gründen welche hätten sein sollen. In Summe wurden die Produkte, deren Herkunft mangels Etikett nicht nachvollziehbar war, beschlagnahmt. Auch sieben Kilogramm mit Süßspeisen wurden konfisziert, weil davon ausgegangen wurde, dass ihr Konsum ein Gesundheitsrisiko dargestellt hätte. Für die Lokalbetreiber gab es 2000 Euro Strafe.

Billiger Aperol-Ersatz um 10 Euro

Dass beim Aperol-Spritz in Orten, die gerne von Touristen besucht werden, öfter mal gemogelt wird, ist nichts Neues. Im Juli des heurigen Jahres wurde die Finanzpolizei im Badeort Lignano Sabbiadoro fündig. In zwei Bars versprachen Karton-Aufsteller und auch die Preisliste eindeutig Aperol-Spritz. Da kostete ein Glas zehn Euro. Doch in dem Mixgetränk wurde ein billigeres Konkurrenzprodukt angeboten. Ein derartiges Mischgetränk würde die Hälfte kosten. 160 Flaschen, deren Inhalt für die Herstellung des Spritzers gedient hätten, wurden beschlagnahmt, die Betriebe angezeigt.