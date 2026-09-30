Vorsorgen für die Pension? „Müssen zu Schulterschluss kommen“

Finale Verschmelzung: Bei der steirischen Merkur ist die Lebensversicherung jetzt die zweitgrößte Sparte. Warum Vorstand Markus Zahrnhofer bei der Vorsorge auf den Kapitalmarkt setzt und wie er zum politisch angedachten Zukunftsdepot für Kinder steht.

„Die private Pensionsvorsorge ist in aller Munde. Wir sehen das an der Nachfrage. Aber es geht auch um die Leistbarkeit.“ Markus Zahrnhofer ist zurzeit ein Manager des Wachstums. Aber auch einer, der während des Gesprächs immer wieder einen notwendigen „Schulterschluss“ einmahnt. Einen zwischen „privaten Anbietern und der Politik“. Nur so könne man die private Altersvorsorge – als Ergänzung zu einer zunehmend unter Druck stehenden staatlichen Pensionsleistung – noch wirksamer machen.

Seit 1. Februar ist Markus Zahrnhofer als Risikovorstand neu im Führungsteam der Merkur Versicherung mit Zentrale in Graz. Zuvor stand der 41-Jährige der Merkur Lebensversicherung AG vor – die wiederum aus der 2022 übernommenen Nürnberger Versicherung AG Österreich hervorging. Dieser Tage geht die formale Verschmelzung final über die Bühne, von einem „Meilenstein“ ist bei der steirischen Versicherung gerne die Rede. „Wir sind in der Lebensversicherung jetzt nach der Krankenversicherung die zweitgrößte Sparte“, sagt Zahrnhofer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

1 / 2 Markus Zahrnhofer © Daniel Winter

Genau beobachtet die Versicherungsbranche in der Vorsorgedebatte freilich auch die politisch jüngst ventilierte Idee eines Zukunftsdepots, also eines steuerfreien Depots, das Eltern für Kinder anlegen können. „Es ist viel Spannendes drinnen“, sagt Markus Zahrnhofer, der im Detail aber auch Zweifel an bisher bekannten Plänen hegt: „Ich denke, dass viele Familien es sich nicht leisten werden können, 5000 Euro im Jahr beizusteuern. Was wiederum vielen Kindern einen Startnachteil verschaffen würde. Eine progressive Berechnung wäre geschickter.“

Grundlegend positiv bewertet das Instrument auch die steirische Bankenlandschaft. „Das Konzept des Zukunftsdepots halte ich für sehr gut und vernünftig“, ließ etwa Martin Schaller, Chef der Raiffeisenlandesbank, die Kleine Zeitung dieser Tage wissen. Kritisch blickt der Banker indes auf die „automatische Veranlagung in Bundesschätzen, wenn keine aktive Veranlagung durch die Eltern erfolgt“.

„Sehr positiv“ empfindet Georg Bucher, Chef der Steiermärkischen Sparkasse, das Konzept, für Kinder steuerfreie Geldanlage am Kapitalmarkt zu ermöglichen. Er hoffe auf eine rasche Umsetzung, das Instrument sei ein „zentraler Baustein“, Eltern und Jugendliche für „finanzielle Vorsorge zu sensibilisieren“. Ein Zugang, dem auch Markus Zahrnhofer mit Blick auf notwendige Finanzbildung viel abgewinnen kann.

Prämien bei über einer Milliarde Euro

Als Versicherungsgruppe selbst sprang die Merkur im Geschäftsjahr 2025 bei den konzernweiten Prämien erstmals über die Marke von einer Milliarde Euro. Die Merkur Lebensversicherung AG verbuchte 132,3 Millionen Euro an Prämien – um elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 79,2 Prozent der „neu abgeschlossenen und eingelösten Jahresprämie“, wie es im Versicherungsjargon heißt, entfielen auf die dominante Versicherungsform, die fonds- und indexgebundene Lebensversicherung. Also Varianten, bei denen eingezahltes Geld am Kapitalmarkt veranlagt wird. Sie bieten höhere Ertragschancen als klassische Lebensversicherungen, bergen aber naturgemäß auch ein größeres Risiko.

„Es hat am Aktienmarkt immer Rückfälle gegeben, es hat immer Krisen gegeben“, sagt Markus Zahrnhofer. Schlussendlich aber sei die Zeit, „in welcher die Krisen wieder überwunden waren, immer kürzer geworden“. Zugleich spricht sich der Versicherungsmanager nicht gänzlich gegen jegliche Form von Kapitalgarantie aus. Sein Zugang: „Zuerst aggressiv investieren, dann sukzessive umschichten“. In jungen Jahren, so Zahrnhofer, sollte man „nicht mit einer Garantie die Performance wegnehmen“. Später aber, „wenn man in eine konservative Veranlagung umschichtet“, könne die Garantie greifen.