Armin Guerino zeigt Bilder aus allen Himmelsrichtungen

Die Natur als Resonanzraum: Armin Guerino zeigt in der Alpen-Adria-Galerie in Klagenfurt Gemälde, die seit 1984 entstanden sind.

Seiner Kunst im öffentlichen Raum begegnet man quer durch Kärnten. Ob das Land-Art-Projekt „Zikkurat – Drauwelle“ (gemeinsam mit seinen Brüdern Tomas und Edmund Hoke), ob die „Gräser im Wind“ aus Edelstahl am Kreiverkehr in Kühnsdorf oder die Jakobskapelle in Bad Kleinkirchheim (gemeinsam mit Tomas Hoke) – stets prägt Armin Guerinos künstlerische Handschrift die Landschaft. Zuletzt sorgte er mit der sogenannten „Bachmann-Kuppel“, einem begehbaren Veranstaltungs-Pavillon für Aufsehen von Kärnten über Wien bis in die Kulturhauptstadt Görz (derzeit steht sie im Gailtaler Möderndorf).

Aus allen Jahreszeiten

Nun lässt sich in der Alpen-Adria-Galerie in Klagenfurt eine weitere Seite des Künstlers entdecken und die schillert und strahlt in allen Farben: „Durch die Zeit“ ist die Schau mit dem malerischen Werk des 1961 geborenen Sohns von Giselbert Hoke übertitelt und sie bietet eine Fülle an Gemälden, die „von 1984 bis jetzt“ entstanden sind, wie Guerino beim Rundgang erzählt. Dabei habe er so vieles weggelassen, in seinem Archiv würden an die 1400 Werke lagern! Nicht chronologisch geordnet, sondern in lose Themengruppen zusammengestellt sind diese Bilder aus allen Himmelsrichtungen und Jahreszeiten.

1 / 3 Ausstellungsansicht mit Werken von Armin Guerino © STG

Der in Schloss Saager und Wien lebende Künstler vertraute bei der Auswahl auf den bewährten Blick von Kuratorin Gabriele Ruff. Sie hilft bei der Orientierung in diesem opulenten Oeuvre: „Landschaft ist ein zentrales Thema. Reisen und Ortswechsel, vor allem Aufenthalte in Afrika, prägen seinen Blick auf Topografie, Architektur und Kulturen.“ Armin Guerino, der von sich selbst sagt, er „habe ein großes Afrika-Faible“, malt aber keine konkreten Ansichten: „Die Landschaft ist der Vorwand, ein Bild zu malen.“ Worum es ihm geht, sind Stimmungen, Erfahrungen und Beobachtungen, die er zu neuen, sinnlichen Wirklichkeiten verdichtet.

Haptisch erfahrbare Farbintensität

Die Farben für seine abstrakten Landschaftsdarstellungen, für Wolkentürme und Regenbilder, stellt er in seinem Atelier selbst her. „Ich brauche die Rauheit der Pigmente, das Grobkörnige, um eine haptisch erfahrbare Farbintensität zu erreichen.“ Das kräftige Gelb etwa, das auch das Cover seines neuen Buches prägt, ist für ihn Ausdruck von Giftigkeit, steht für Schönheit und Katastrophe, für eine „verletzte Landschaft. Wir baden in dem, was wir verpesten. So wie bei Florentina Holzinger bei der Biennale in Venedig. Sie denkt so, wie ich male.“