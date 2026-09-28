Luca Weinhandl ist ab sofort der wertvollste Fußballer der Bundesliga

Luca Weinhandl hat seinen Transfermarkt-Wert von fünf auf 15 Millionen Euro verdreifacht. Der Sturm-Akteur zeigte im Herbst bei den Grazern auf.

Das Marktwert-Update von „Transfermarkt“ hat den heimischen Kickern zu großen Sprüngen verholfen. Den größten machte Luca Weinhandl: Der 17-jährige Mittelfeldspieler des SK Sturm verdreifachte seinen Marktwert von fünf auf 15 Millionen Euro und ist damit seit Montag offiziell der wertvollste Kicker in der österreichischen Bundesliga. Auf Platz zwei in diesem Ranking folgt Salzburgs Karim Konate, mit jeweils zehn Millionen Euro Marktwert sind Weinhandls Teamkollege Jacob Peter Hödl und die Salzburger Edmund Baidoo und Bartosz Mazurek gelistet.

Beachtlich ist der globale Vergleich: In der U18-Altersklasse gibt es nur vier Fußballer, die einen höheren Marktwert aufweisen als Luca Weinhandl: Max Dowman (Arsenal, 30 Millionen Euro), Gilberto Mora (Club Tijuana, 25), Kennet Eichhorn (Leverkusen, 20) und Wael Mohya (Mönchengladbach, 17).

Drittwertvollster Sturm-Kicker ist Nelson Weiper – der Marktwert der Mainz-Leihgabe, die kürzlich nicht mehr für das deutsche U21-Nationalteam nominiert wurde, wurde allerdings von sieben auf fünf Millionen Euro korrigiert. Otar Kiteishvilis neuer Marktwert beläuft sich auf vier Millionen Euro (davor 5,5).