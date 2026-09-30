In der LBS Bad Gleichenberg gingen kürzlich die „Welcome Days“ über die Bühne und Frau in der Wirtschaft lud zum dritten „Walk and Talk“ nach Bad Radkersburg.

Kürzlich fanden im Lehrlingshaus der LBS Bad Gleichenberg zum fünften Mal die „Welcome Days der ausgezeichneten Tourismusbetriebe” statt. In diesem Jahr nahmen 42 neue Lehrlinge aus 37 Mitgliedsbetrieben teil. Zwei Tage lang standen Kennenlernen und Orientierung für den Einstieg in die Lehre auf dem Programm.

Neben Seminaren zu Themen wie „Social Media und Business Knigge” und interaktiven Workshops zur Gastgeberrolle gab es auch Einblicke in die Landesberufsschule und den Kurort Bad Gleichenberg. Ins Leben gerufen hat die „Welcome Days“ die Qualifizierungsagentur mit Sitz in Fehring.

1 / 2 Zwei Tage lang standen Kennenlernen... © Qualifizierungsagentur/Marlies Rainer

Dritter „Walk & Talk“

Das Team von Frau in der Wirtschaft lud im Rahmen der Veranstaltung „Flanieren und Radieren“ bereits zum dritten „Walk & Talk“ nach Bad Radkersburg. Auch diesmal standen der persönliche Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte im Mittelpunkt. So konnten die Teilnehmerinnen wertvolle unternehmerische Erfahrungen teilen, neue Impulse gewinnen und bestehende Verbindungen vertiefen.