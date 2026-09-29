So geht es mit dem Hebammenstützpunkt in Schladming weiter

Am Mittwoch schließt die Geburtenstation der Klinik Diakonissen Schladming endgültig. Stattdessen öffnet ab 1. Oktober der geplante Hebammenstützpunkt.

Babys werden in der Klinik Diakonissen Schladming künftig keine mehr zur Welt gebracht. Nachdem die Geburtenstation wie berichtet mit 30. September endgültig schließen wird, geht es für werdende Mütter aus der Region entweder ins LKH Rottenmann oder ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach.

Nachdem Anfang September noch einige Details zum geplanten Hebammenstützpunkt offen waren, gab der Gesundheitsfonds nun bekannt, dass dieser am 1. Oktober seinen Betrieb aufnehmen wird. Der Hebammenstützpunkt wird von der Klinik Diakonissen Schladming betrieben und ist direkt im Haus angesiedelt. Ebenso wird eine gynäkologische Terminambulanz angeboten, die die Grundversorgung sicherstellen soll.

Gynäkologisches Angebot bleibt erhalten

Das Angebot des Hebammenstützpunktes werde Leistungen vor und während der Schwangerschaft, etwa Schwangerenvorsorge, Beratung und Geburtsvorbereitungskurse umfassen, heißt es in einer Aussendung des Gesundheitsfonds. Auch nach einem Schwangerschaftsverlust, rund um die Geburt sowie danach – etwa durch Verlustbegleitung, Familien- und Wochenbettbetreuung, Hilfe bei der Neugeborenenversorgung und Rückbildung – sollen Frauen unterstützt werden. Geöffnet sein wird der Stützpunkt Montag und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Mittwoch von 15.30 bis 19.30 Uhr.

Nach Terminvereinbarung können in der gynäkologischen Ambulanz Vor- und Nachsorgeuntersuchungen durchgeführt werden. Außerdem werden Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen sowie Beratungen zu Verhütung, Kinderwunsch und Wechselbeschwerden angeboten. Laut Gesundheitsfonds ist geplant, das Angebot bis Ende 2026 als gynäkologische Ambulanz zu führen und ab Anfang 2027 in ein gynäkologisches Ambulatorium zu überführen. Der Hebammenstützpunkt ist bis Ende 2026 in die Ambulanz integriert und soll ab 2027 ebenfalls Teil des neuen Ambulatoriums sein.

Wohnortnahe Anlaufstelle

„Mir ist bewusst, dass die Veränderungen in der Geburtshilfe in Schladming bei vielen Menschen mit Sorgen verbunden sind. Als Arzt weiß ich aber auch, dass dieser Schritt aus medizinischer Sicht notwendig und richtig ist“, so Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl.

Der Hebammenstützpunkt schaffe eine wohnortnahe Anlaufstelle für Beratung, Begleitung und Unterstützung rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Baby, meint Karl Wohak, ärztlicher Direktor der Klinik Diakonissen Schladming. „Damit setzen wir ein wichtiges Zeichen für Familienfreundlichkeit und stärken die Versorgung von Eltern und Kindern in unserer Region.“