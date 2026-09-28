Pierer Industrie schreibt wieder Millionengewinne

Vor einem Jahr fiel noch ein Minus von 59,7 Millionen Euro an. Jetzt schreibt die Pierer Industrie AG, Miteigentümer bei Pankl oder Leoni, wieder Gewinne.

Die Pierer Industrie AG des Industriellen Stefan Pierer hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres bei einem nahezu stabilen Umsatz von 272,7 Millionen Euro ein positives Ergebnis von 37,5 Millionen Euro erzielt, nach einem Minus von 59,7 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge drehte von minus 18,5 Prozent auf plus 3,5 Prozent. Die Nettoverschuldung konnte von 446 auf 200 Millionen Euro reduziert werden, teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit.

Pierer Industrie beantragte im November 2024 infolge der KTM-Pleite ein Restrukturierungsverfahren. Inzwischen verbesserte die Holding mit dem Teilverkauf der Pankl Racing Systems sowie einer Beteiligung an Leoni die Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur, geht aus dem Halbjahresbericht der Holding hervor. Die Eigenkapitalquote stieg auf 50,2 Prozent. Bereits Anfang August konnte das Unternehmen mit der Tilgung eines Restbetrags von 15,1 Millionen Euro das Reorganisationsverfahren rund eineinhalb Jahre früher als geplant abschließen.

Holding mit fünf Beteiligungen

Die Holdinggesellschaft gab im März dieses Jahres – die Kleine Zeitung berichtete – zwei Drittel am obersteirischen Auto- und Flugzeugzulieferer Pankl Racing Systems an ein Konsortium mit der steirischen Knill-Gruppe, der RLB Steiermark und dem Private-Equity-Fonds Invest AG ab.

Zu der Holding gehört auch ein Drittel an der Robau Beteiligungsverwaltung, die rund 55 Prozent am Feuerwehrausrüster Rosenbauer hält. Am deutschen Autozulieferer Leoni hält Pierer Industrie über eine Beteiligungsgesellschaft ein Viertel. Die übrigen Anteile gingen vor zwei Jahren an die chinesische Luxshare. Ebenfalls zur Pierer Industrie gehört die Abatec, ein Entwickler und Hersteller vernetzter Elektronikprodukte, sowie rund 4,6 Prozent am deutschen Autozulieferer SHW.