Online-Betrüger erweckten die bereits 1992 aufgelöste Hubert Kotschnig Landmaschinen KG aus St. Michael ob Bleiburg zu neuem, gefälschtem Leben.

Ob Pools, Pellets oder Fahrradträger: Angeboten wird auf www.hubertkotschnig.at so einiges und das zu attraktiven Preisen. Der Haken: Die hochprofessionell wirkende Webseite ist gefälscht, und wer dort etwas bestellt, ist sein Geld los. Doch der Firmenname ist nicht frei erfunden. Hubert Kotschnig hatte bis 1992 die Firma „Hubert Kotschnig Landmaschinen KG“ in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom. Das Unternehmen ist damals in Konkurs gegangen und der Inhaber verstorben. Betrüger erweckten es als Fake-Online-Shop wieder zum Leben.

„Meine Eltern haben vor über 30 Jahren einen Landmaschinenhandel gehabt“, bestätigt Hubert Kotschnig Junior. „Vor etwa einem Monat standen Leute bei mir und wollten einen Dachträger kaufen und haben mir die Seite gezeigt. Offenbar hat irgendjemand im Ausland die Firma gefunden und dann eine Website gemacht – mit Firmengeschichte und allem.“ Die alte Adresse St. Michael ob Bleiburg 34 stimmt auch. Nur gibt es dort schon längst kein solches Geschäft mehr. Sogar die Firmenbuchnummer sei echt.

Überzeugende Fälschung

Die angegebene Firmengeschichte ist Teil der perfiden Fälschung. „Unsere Erfolgsgeschichte begann am 18. Mai 1992. Gegründet von Herrn Hubert Kotschnig, haben wir uns als stolzes österreichisches Traditionsunternehmen fest in der Region St. Michael bei Bleiburg etabliert. Was einst mit einer tiefen Leidenschaft für Landmaschinen und Technik begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem vielseitigen Familienbetrieb entwickelt“, steht da. Impressum, allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung, sogar die obligatorischen „häufig gestellten Fragen“: Alles ist vorhanden. Die angeführte Telefonnummer geht allerdings ins Leere.

© Screenshot/Gerfried Ambrosch Die Betrugshomepage ist professionell gemacht

© Screenshot/Gerfried Ambrosch Auch die Bestellmaske – nur, dass es nur eine Zahlungsmöglichkeit gibt

„Vorige Woche habe ich einen Anruf aus Niederösterreich erhalten – der hat 300 Euro überwiesen für Pellets“, berichtet Kotschnig, dessen echten Kontakt der Geprellte online ausfindig machen konnte. „Ich habe ihm gesagt, er soll sofort Anzeige erstatten – das Geld war sofort weg.“ Damit ist er nicht der einzige. Landespolizeipressesprecher Werner Pucher bestätigt für Kärnten zumindest eine weitere Anzeige – aus Grafenstein. Die Polizei ermittle in alle Richtungen.

„Die Leute sollen skeptisch sein“

Als Bankverbindung ist beim Bezahlvorgang eine deutsche Kontonummer angegeben, denn zahlen kann man nur per Banküberweisung – ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt, wie Pucher anmerkt. Wer öfters im Internet einkauft, weiß, dass es eigentlich immer mehrere Zahlungsmöglichkeiten gibt. Außerdem: „Eine Adresse in Österreich und eine deutsche Kontonummer: Das ist ein Grund genauer hinzuschauen.“ Als Kontoinhaber scheint ein gewisser Hamed Diabagate auf. Laut Kotschnig handle es sich bei der Bankverbundung um eine Online-Bank, „bei der jeder in zwei Minuten ein Konto erstellen kann“. Pucher mahnt: „Die Leute sollen skeptisch sein, wenn der Preis zu gut ist, um wahr zu sein, und dazu noch der Versand kostenlos.“

© LPD Kärnten/Dexl Landespolizeipressesprecher Werner Pucher

Kotschnig sagt, es sei bereits die Hosting-Firma der gefälschten Homepage angeschrieben worden, um sie zum Löschen der Seite zu bewegen, aber eine Rückmeldung sei ausgeblieben. Jetzt wolle man gerichtlich erwirken, dass der gefälschte Online-Shop gelöscht wird.