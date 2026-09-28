In ihrem Spielfilm „Mila/Marija“ folgt Andrina Mračnikar einer Kärntner Slowenin, die im Zweiten Weltkrieg als Partisanin gegen die Nazis kämpft. In die Kinos kommt der Film im Frühjahr 2027.

„Die machen jetzt die Regeln“, erklärt der Vater Mila (Doroteja Nadrah), als ihre ebenfalls slowenischsprachigen Nachbarn deportiert werden. Die, das sind die Nazis. Die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs ist angebrochen, doch unter den Faschisten läuft das Geschäft wie gehabt. Verschleppung, Enteignung, Ermordung, und wie in Milas Heimat Südkärnten, auch der Kampf gegen die Partisanen. Diese Truppe aus jugoslawischen Widerstandkämpfern, Deserteuren und Kärntner Slowenen, die die Operationen der Nazis sabotieren, klopft eines Tages auch an die Tür von Milas Familie. Milas Bruder Hanzi (Oskar Haag) schließt sich ihnen sofort an. Lieber in den Wald als zurück an die Front, lautet die Devise.

Verhaftung der Familie

Doch sein Untertauchen sorgt für die Verhaftung der gesamten Familie, nur Mila kann sich in den Wald zu den Partisanen retten. Unter der Führung des erfahrenen Kommandeurs Stane (Leon Lučev) wird Mila, nun unter dem Decknamen Marija, zur politischen Kommissarin im Kampf gegen die Nazis ausgebildet. Ihre Leidenschaft, für die Heimat und die Freiheit zu kämpfen, soll ihr später aber einmal nicht gedankt werden.

© Polyfilm

Regisseurin Andrina Mračnikar drehte an Originalschauplätzen in Kärnten mit einer mobilen Kamera, die sich stets am Blickwinkel Milas orientierte. Mehr als sie erlebt oder sieht, weiß auch der Zuschauer nicht. Die Wälder werden so zu einem klaustrophobischen Spielball der unsichtbaren Kriegsführung. Die fast dokumentarische Arbeit ergibt einen rauen, schmutzigen Ton, der die prekäre Lage, die Gefahr und die Opfer, die diese Widerstandskämpfer auf sich nahmen, ungeschönt zeigt. Fast vollständig auf Slowenisch gedreht, ist der Film die erste Produktion, die gleichwertig vom Österreichischen und Slowenischen Filminstitut produziert wurde. Ein wichtiger Anstoß, um über eine oft vergessene Geschichte zu reden. ●●●●○