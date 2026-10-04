Angegriffen und bespuckt: Weizer Amtstierärzte über Tierabnahmen

Am Welttierschutztag sprechen ein Amtstierarzt und eine Amtstierärztin aus dem Bezirk Weiz über Tierabnahmen, Halteverbote, Quälerei und dass es in ihrem Job immer wieder zu brenzligen Situationen kommt.

Etwa 200 vorgegebene Routinekontrollen führen die vier Amtstierärztinnen und -ärzte im Bezirk Weiz pro Jahr durch. Diese betreffen meist landwirtschaftliche Betriebe oder Tierzüchter.

Rund 400 zusätzliche Erhebungen kommen jährlich dazu, beispielsweise durch Anzeigen von außen. Hier geht es oft um den Verdacht der Tierquälerei, fehlerhafte Haltung oder Vernachlässigung. „Ein Drittel stammt von Nachbarschafts- oder Familienstreits“, weiß Amtstierarzt Gerhard Kutschera.

Tierquälerei Gesetzlich ist Tierquälerei folgendermaßen festgelegt: § 222 Strafgesetzbuch: Tierquälerei begeht der, der ein Tier roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt – wird am Landesgericht für Strafsachen verhandelt. § 5 Tierschutzgesetz: Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen – wird am Verwaltungsstrafverfahren Bezirkshauptmannschaft Weiz verhandelt. Das Tierhalteverbot ist gemäß § 39 Tierschutzgesetz festgelegt: Die Behörde kann bei zumindest einmaliger rechtskräftiger Verurteilung bei Gericht oder zweimaliger rechtskräftiger Verurteilung nach schwerwiegenden verwaltungsstrafrechtlichen Tatbeständen ein Tierhalteverbot verhängen. Lange Verfahren mit Einsprüchen bedingen ein sehr arbeitsaufwendiges, engmaschiges Kontrollnetz mit mehrmaligen wöchentlichen Kontrollen, um Tierleid zu verhindern.

Die Vorwürfe erweisen sich meist als unbegründet. Bei einem Drittel der Kontrollen finden die Veterinärmediziner geringgradige Mängel. Dazu zählen beispielweise zu wenig Wasser, Futter oder Platzmangel. Das betrifft zu 90 Prozent die Heimtierhaltung, also Tiere wie Hund, Katze, Pferd oder Hühner. „Beim ersten Mal sprechen wir Mängel an, diese lassen sich oft leicht beheben“, sagt Kutschera.

Im letzten Drittel der Fälle sind die Veterinärmediziner mit schweren Fällen konfrontiert. Wenn Gefahr im Verzug ist, kann das Tier teilweise sofort abgenommen werden. Ein Beispiel waren die desaströsen Zustände an einem Hof in der Oststeiermark, in dem Pferde abgemagert und Hunde im Keller eingesperrt waren.

Kutschera erinnert sich an einen weiteren Fall, bei dem ein Hund völlig abgemagert war und in einem Raum gehalten wurde. Der Parkettboden hattte sich beinahe aufgelöst. Der Hund war mit Harn und Exkrementen überhäuft. Der Amtstierarzt fand zerfetzte Matratzen vor.

Alles hat eine Ursache, häufig liegen bei den Tierhaltern psychische Erkrankungen oder Süchte vor. — Gerhard Kutschera , Amtstierarzt

Ein weiteres Phänomen, das zunimmt, ist das sogenannte „animal hording“, also das Halten von vielen Tieren. „In der 40 Quadratmeter Wohnung lebten 30 Katzen“, nennt Kutschera als Beispiel. Das führt zu Vernachlässigung und schlechten Hygienezuständen. Die Halter sind meist überfordert.

„Alles hat eine Ursache, häufig liegen bei den Tierhaltern psychische Erkrankungen oder Süchte vor. Dies führt zu Haltungsproblemen. Tiere sind oft der letzte soziale Anknüpfungspunkt für Menschen“, weiß Kutschera. „Nur das Tier zu beurteilen ist eindimensional. Es braucht auch Empathie und Verständnis für den Tierhalter.“

Messerattacke bei Tierabnahme

Drogensüchtige würden sich teils sehr liebevoll um die Tiere kümmern, allerdings sind hier engmaschige Kontrollen notwendig, teils zweimal die Woche. „Ein Tierhalteverbot ist juristisch schwer durchzusetzen“, sagt Kutschera.

„Es müssen entweder zwei rechtsgültige Verurteilungen gemäß Tierschutzgesetz vorliegen, sprich einem Tier wurden Schmerzen oder Leid zugefügt, oder mindestens eine rechtsgültige Verurteilung am Landesgericht wegen Tierquälerei laut Strafgesetzbuch vorliegen.“

„Tierabnahmen sind emotionale Ausnahmesituationen“, sagt Kutschera, der seit mehr als 25 Jahren als Amtstierarzt tätig ist. Dabei komme es immer wieder zu verbalen Attacken, manchmal sogar auch zu körperlichen. Kutschera erzählt von einem Angriff mit einem Messer. „Die Polizei war zum Glück dabei und hat den Mann niedergerungen.“ Seine Kollegin Danielle Hoffmann wurde bei Tierabnahmen bespuckt.

© KLZ / Nicole Stranzl Immer wieder kommt es zu Verhandlungen, unter anderem am Landesverwaltungsgericht in Graz

Bei den Tierhaltern herrsche häufig Uneinsichtigkeit. Teils werden Rechtsanwälte eingeschaltet. „Das Endergebnis bleibt aber gleich. Es schadet nur den Tieren. Bei einer Abnahme kann ein Tier nicht vergeben werden“, erläutert er.

Teilweise ziehen sich gerichtliche Verhandlungen bis zu einem Jahr, in dem das Tier im Tierheim bleiben muss. Diese sind aber überfüllt. Die beiden Amtstierärzte wünschen sich, dass die Verfahren rascher abgehandelt werden.

Zeit und Geld

Mehr als 30 Tierhalteverbote bestehen derzeit im Bezirk Weiz. „Man kann diese zeitlich begrenzen oder auch auf eine Tierart beschränken“, erläutert Kutschera. Verstoßen die Halter dagegen, wird das Tier unmittelbar abgenommen und es gibt Strafen.

Vor der Anschaffung eines Tieres sollte man sich also folgendes überlegen, appellieren die Amtstierärzte: Wie viel Zeit habe ich? Bin ich bereit, für die nächsten rund 15 Jahre Verantwortung zu übernehmen? Was mache ich mit dem Tier im Urlaub? „Der finanzielle Aspekt ist wichtig“, sagt Hoffmann. Oft denken Menschen beispielsweise nicht an Tierarztkosten. Zudem sollte man sich gerade bei Hunden überlegen, welche Rasse charakertlich passt und nicht nach dem Aussehen des Hundes entscheiden.