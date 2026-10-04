Haifischbar Seeboden veranstaltet heuer erstmals Christkindlmarkt

Heidrun Winkler-Wirnsberger will mit „Heidis 1. Christkindlmarkt“ Weihnachtsflair an den Millstätter See bringen. Mehr als 14 Aussteller aus der Region nehmen teil.

Die Renkensaison am Millstätter See hat Küchenchefin Heidrun Winkler-Wirnsberger noch genutzt, um ihre Gäste in der Haifischbar kulinarisch zu verwöhnen. Bis 10. Oktober hat sie noch geöffnet. Danach steht für die Seebodnerin allerdings einmal ein Monat Urlaub auf dem Programm, bevor sie ab November wieder in die Wintersaison startet. Und in dieser wartet sie heuer mit einer besonderen Neuerung auf. Am 13. Dezember wird rund um die Haifischbar und das Strandbad Winkler „Heidis 1. Christkindlmarkt“ stattfinden. „Ich wollte schon immer einmal einen bodenständigen und natürlichen Christkindlmarkt veranstalten, der ohne Kitsch auskommt und an Weihnachten erinnert“, sagt Winkler-Wirnsberger, die vor einem Jahr mit den Planungen begonnen hat.

Mehr als 14 Standler aus der Region konnte sie für ihr Vorhaben gewinnen, darunter etwa der SchneiderLex-Hof aus Unterhaus mit seinen Milchprodukten, die Imkerei Bernthaler aus Rennweg, Schliebers Kräuterstube und Edith Feik mit ihrer eigenen Naturkosmetik. Auch selbstgemachte Holzkrippen wird es zu bestaunen geben. Bei Seebodnerin Alice Stranig können am dritten Adventsonntag noch Christbäume gekauft werden.

Hirschleberkäse und Christbaumtauchen

Für Speis und Trank ist in der Haifischbar gesorgt, heiße Maroni, Hirschleberkäse und geräucherte Renken aus dem Millstätter See runden das kulinarische Programm ab. „Ich möchte bei meinem Christkindlmarkt beste Qualität mit Produkten aus der Region bieten und so den See auch im Winter beleben“, sagt Winkler-Wirnsberger, die sich auch ein umfangreiches Rahmenprogramm hat einfallen lassen. Den Anfang macht Thomas Steinwender mit Kunstschnitzen auf der Motorsäge. Für musikalische Auftritte konnten die Minis der Trachtenkapelle Seeboden sowie das Bläserquartett der Trachtenkapelle Seeboden gewonnen werden. „Es gibt auch Kinderschminken und ein traditionelles Christbaumtauchen mit der Wasserrettung Millstatt“, kündigt Winkler-Wirnsberger an. Ein Highlight ist auch die Tombola. „Der Erlös daraus kommt herzkranken Kindern zugute.“