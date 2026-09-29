Andrina Mračnikar über die „wahnsinnig intensive“ Arbeit an ihrem Partisanenfilm
Die Kärntner Slowenin und Regisseurin Andrina Mračnikar präsentierte im Wettbewerb des 22. Zürich Film Festivals ihren Spielfilm „Mila/Marija”. Er erzählt von den Partisanen in Kärnten und Slowenien im Zweiten Weltkrieg, von Verleumdung, Verlust und Ausgrenzung.
„Mila/Marija“ ist nicht das erste Mal, dass Sie sich mit den Kärntner Slowenen auseinandersetzen. Davor kamen bereits „Andri 1924-1944“, „Der Kärntner spricht Deutsch“ und vor vier Jahren „Verschwinden / Izginjanje“. Jetzt wechseln Sie das Medium vom Dokumentarfilm zum Spielfilm. Planen Sie eine weitere Filmreihe?
Andrina Mračnikar: Wir haben uns während des Drehs im Team tatsächlich immer wieder neue Teile ausgedacht. Es gibt noch sehr viel zu erzählen. Einerseits könnte man diese Geschichte weitererzählen. Andererseits gibt es noch so viele andere Geschichten aus der Kriegszeit. Ich habe mich momentan noch nicht festgelegt. Die Arbeit an dem Film war wahnsinnig intensiv und hat mich die letzten Jahre die ganze Zeit begleitet.
Das Thema der Partisanen ist nicht nur allgemein in der Geschichte der Kärntner Slowenen verankert. Auch Ihr Großonkel, der Andri aus dem ersten Film, war Partisan und wurde von den Nazis getötet. Wie wurde in der Familie und in Ihrem Umfeld darüber geredet?
Damit wurde in Familien unterschiedlich umgegangen. Zum Beispiel ist Milas Vater im Film sehr stark an meinen Uropa angelehnt, der im Konzentrationslager Dachau war. Der hat nach dem Krieg überhaupt nicht darüber gesprochen. Der hat gesagt: Wir setzen uns da nur Dingen aus. Die, die es erlebt haben, wissen ja, was sie erlebt haben. Was bringt es, den anderen davon zu erzählen? Meine Uroma hatte eine andere Haltung dazu. Sie wollte darüber sprechen. Meine Oma, die als Kind mit der Mutter im Arbeitslager war, hat meiner Mutter davon erzählt. Meine Mutter und meine Oma haben mir dann oft davon erzählt. Ich will nicht sagen, dass meine Oma keine Angst hatte vor dem politischen Umfeld. Aber sie hatte dieses starke Bewusstsein, dass man es erzählen muss.
Der Polizeieinsatz am Peršmanhof letztes Jahr hatte kurz vor Drehbeginn stattgefunden. Wie hat Sie das begleitet beim Dreh?
Wir waren natürlich alle geschockt. Ich war zumindest froh, dass medial darüber berichtet wurde. Meine Erfahrung ist, dass, wenn solche Dinge geschehen, die Medien nicht einmal darüber berichten. Die Polizei ist in einem Rechtsstaat eigentlich dafür da, die Bürger und die Demokratie zu schützen. Wenn die Polizei das nicht mehr tut, sondern demokratische Jugendliche, die sich für Antifaschismus engagieren, auf diese Art angreift, dann kann das nur Einschüchterung sein. Die Antwort darauf kann nur sein, dass wir uns nicht einschüchtern lassen dürfen. Ich muss aber sagen, dass während wir gedreht haben, nochmals Ortstafeln beschmiert worden sind. Das war ein ziemlicher Schock. Ich hätte nicht gedacht, dass das 2025 noch passiert.
Ist man sich in Österreich dieses Themas noch bewusst genug?
In Österreich wissen die Leute vielleicht gerade einmal, dass es einen Ortstafelstreit gab. Viele Menschen wissen nicht einmal, dass es eine slowenische Volksgruppe gibt. Das liegt daran, dass wir so unsichtbar gemacht wurden. Wenn man sich andere zweisprachige Ortschaften anschaut, in Slowenien, in der Schweiz oder in Italien, sieht man, dass zweisprachige Aufschriften eigentlich kein Problem sind. Manchmal sind sie sogar dreisprachig.
Sie haben für den Film auch einen sehr beeindruckenden Cast zusammengetrommelt. Neben Doroteja Nadrah als Mila spielen Oskar Haag mit und Leon Lučev, der in seiner Heimat Kroatien ein riesiger Star ist.
Der Castingprozess hat lange gedauert und die Schauspieler, die die Familie spielten, hatten ein langes Sprachtraining, damit sie denselben Dialekt sprechen. Für Doroteja war dieser slowenische Dialekt wie eine komplette Fremdsprache. Auch Oskar hat das wunderbar gemacht. Leon fand ich einfach großartig. Er ist ein Star des europäischen Kinos und des Balkans. Ich wusste, dass ich ihn im Film haben will. Er ist auch ein sehr politischer Mensch. Ich bin auch so glücklich, dass ich Doroteja entdeckt habe und dass wir uns gefunden haben. Ich würde am liebsten wieder mit all diesen Leuten drehen. Doroteja schlägt mir schon Themen vor.
Sie haben an Originalschauplätzen in den Kärntner Bergen gedreht. Das war logistisch sicher sehr herausfordernd.
Es war wahnsinnig herausfordernd. Wir hatten so viele verschiedene Drehorte in Kärnten, die über Bergstraßen schwer erreichbar waren und lange Anfahrtszeiten mit sich brachten. Manchmal musste man das Equipment hochschleppen. Die Höhle war eine wirkliche Höhle, die von der Bergwacht gesichert werden musste und in der wir die letzten Meter Seile benutzen mussten. Wenn man so dreht, hat man wenig Zeit, Dinge auszuprobieren. Aber dieses Raue und Authentische habe ich mir für den Film gewünscht.
Hoffen Sie, dass der Film in Kärnten nochmals eine Diskussion anstoßen wird?
Ich hatte das Gefühl, dass „Verschwinden/Izginjanje” etwas in Kärnten ausgelöst hat, auch innerhalb der Volksgruppe. Ob dieser Film wirklich diese Empathie schafft? Natürlich würde ich es mir wünschen.
Zur Person
Andrina Mračnikar, geb. 1981 in Hallein, aufgewachsen in Slowenien und Kärnten, Matura am BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt/Celovec, ab 2000/2001 Studium an den Film-Akademien Ljubljana und Wien.
Filme: u.a. Verschwinden/Izginjanje (2022), Ma filie (2015), Der Kärntner spricht deutsch (2006)
Mila/Marija soll im Frühjahr 2027 in die Kinos kommen.