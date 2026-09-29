„Mila/Marija“ ist nicht das erste Mal, dass Sie sich mit den Kärntner Slowenen auseinandersetzen. Davor kamen bereits „Andri 1924-1944“, „Der Kärntner spricht Deutsch“ und vor vier Jahren „Verschwinden / Izginjanje“. Jetzt wechseln Sie das Medium vom Dokumentarfilm zum Spielfilm. Planen Sie eine weitere Filmreihe? Andrina Mračnikar: Wir haben uns während des Drehs im Team tatsächlich immer wieder neue Teile ausgedacht. Es gibt noch sehr viel zu erzählen. Einerseits könnte man diese Geschichte weitererzählen. Andererseits gibt es noch so viele andere Geschichten aus der Kriegszeit. Ich habe mich momentan noch nicht festgelegt. Die Arbeit an dem Film war wahnsinnig intensiv und hat mich die letzten Jahre die ganze Zeit begleitet.

Das Thema der Partisanen ist nicht nur allgemein in der Geschichte der Kärntner Slowenen verankert. Auch Ihr Großonkel, der Andri aus dem ersten Film, war Partisan und wurde von den Nazis getötet. Wie wurde in der Familie und in Ihrem Umfeld darüber geredet? Damit wurde in Familien unterschiedlich umgegangen. Zum Beispiel ist Milas Vater im Film sehr stark an meinen Uropa angelehnt, der im Konzentrationslager Dachau war. Der hat nach dem Krieg überhaupt nicht darüber gesprochen. Der hat gesagt: Wir setzen uns da nur Dingen aus. Die, die es erlebt haben, wissen ja, was sie erlebt haben. Was bringt es, den anderen davon zu erzählen? Meine Uroma hatte eine andere Haltung dazu. Sie wollte darüber sprechen. Meine Oma, die als Kind mit der Mutter im Arbeitslager war, hat meiner Mutter davon erzählt. Meine Mutter und meine Oma haben mir dann oft davon erzählt. Ich will nicht sagen, dass meine Oma keine Angst hatte vor dem politischen Umfeld. Aber sie hatte dieses starke Bewusstsein, dass man es erzählen muss.

Der Polizeieinsatz am Peršmanhof letztes Jahr hatte kurz vor Drehbeginn stattgefunden. Wie hat Sie das begleitet beim Dreh? Wir waren natürlich alle geschockt. Ich war zumindest froh, dass medial darüber berichtet wurde. Meine Erfahrung ist, dass, wenn solche Dinge geschehen, die Medien nicht einmal darüber berichten. Die Polizei ist in einem Rechtsstaat eigentlich dafür da, die Bürger und die Demokratie zu schützen. Wenn die Polizei das nicht mehr tut, sondern demokratische Jugendliche, die sich für Antifaschismus engagieren, auf diese Art angreift, dann kann das nur Einschüchterung sein. Die Antwort darauf kann nur sein, dass wir uns nicht einschüchtern lassen dürfen. Ich muss aber sagen, dass während wir gedreht haben, nochmals Ortstafeln beschmiert worden sind. Das war ein ziemlicher Schock. Ich hätte nicht gedacht, dass das 2025 noch passiert.