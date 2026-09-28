Babler oder Zeiler? Kärntner SPÖ fordert Bundespartei zum Handeln auf

In Klagenfurt tagte am Montag der Landesparteivorstand der Kärntner SPÖ. Ein Bekenntnis gab es weder zu SPÖ-Chef Andreas Babler noch zu Herausforderer Gerhard Zeiler.

Nach der Ankündigung von Gerhard Zeiler, SPÖ-Chef werden zu wollen, ist die Zahl seiner offiziellen Unterstützer weiter recht gering. Daran hat auch der Landesparteivorstand der Kärntner SPÖ am Montagnachmittag nichts geändert. Während sich die ältere Garde um Ex-Landeshauptmann Peter Ambrozy oder Villachs Ex-Bürgermeister Helmut Manzenreiter für einen Wechsel an der Spitze ausgesprochen hat, sind die aktuellen Verantwortungsträger zurückhaltender.

Aussendung ohne Namen

Im Landesparteivorstand wurde die Bundespartei aufgefordert, alle SPÖ-Landeschefs an einen Tisch zu holen. Gespräche, wie es weitergehen kann und soll, seien dringend nötig. Dabei gab es weder ein Bekenntnis zu Parteichef Andreas Babler noch ein Festlegen auf Herausforderer Zeiler. „Solche Fragen werden nicht über Medien, Interviews oder anonyme Zurufe entschieden. Was auf jeden Fall zu vermeiden ist, ist eine lange Phase der Unklarheit“, teilt man via Aussendung, in der die Namen Babler und Zeiler gar nicht erst vorkommen, mit. In der jeweiligen Sitzung soll verbindlich geklärt werden, ob und auf welchem statutarischen Weg ein Verfahren zur Wahl des Bundesparteivorsitzes eingeleitet wird.

Kurswechsel nötig

Darüber, dass es einen Kurswechsel brauche, herrscht bei der Kärntner SPÖ Einigkeit. Darüber, ob dieser auch einen personellen Wechsel bedinge, nicht mehr. „Mit 15 Prozent in den Umfragen müssen wir uns aber klar darüber sein, dass wir nicht mehr die große Partei sind, die wir einmal waren“, sagt Landesgeschäftsführer David Pototschnig. Die Regierung leiste grundsätzlich keine schlechte Arbeit, der Karren sei aber dermaßen festgefahren, dass man ihn derzeit kaum wieder in die Spur bekomme.