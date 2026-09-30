Nahversorgung als großes Thema beim Frühstück in Weißenbach

Rund 50 Teilnehmer diskutierten bei Wirtschaftsfrühstück über die Nahversorgung in kleinen Gemeinden. Ein Beispiel, wie sie funktionieren kann, liefern die RegionalRegale.

Wie Nahversorgung insbesondere in kleineren Gemeinden langfristig funktionieren kann und welche Rolle dabei auch Begegnung, Dienstleistungen und regionale Wertschöpfung spielen – diesen Fragen ging man beim jüngsten Wirtschaftsfrühstück in der Region Liezen nach. Mit dabei waren rund 50 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Gemeinden und regionalen Institutionen, die im RegionalRegal in Weißenbach bei Liezen zusammengekommen waren.

Drei dieser Läden gibt es im Bezirk Liezen, neben jenem in Weißenbach auch noch in Ardning und Pruggern. Damit habe man ein Modell geschaffen, „das Nahversorgung, regionale Wertschöpfung und gemeinschaftliches Engagement verbindet“, sind sich die Vorsitzenden des Regionalverbandes Liezen, Armin Forstner und Albert Royer, sicher. Und: „Nahversorgung ist gerade für kleinere Gemeinden eine zentrale Frage der Lebensqualität. Gleichzeitig gibt es dafür nicht überall dieselbe Lösung. Entscheidend ist, genau hinzuschauen, was vor Ort gebraucht wird und welche Strukturen langfristig funktionieren.“