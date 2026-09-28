Bezirkserntedankfest in Bad Mitterndorf war fulminanter Erfolg

Zahlreiches Publikum beim Festakt und beim Umzug, 600 Besucher beim „Ernteball“. Die Landjugend Bad Mitterndorf konnte als Veranstalter sehr zufrieden sein.

Jede Menge an Gruppen nahm beim großen Umzug teil, viele davon auf fahrbaren Untersätzen

„Dass das Bezirkserntedankfest so ein toller Erfolg wird, hätten wir nicht zu träumen gewagt. Jetzt freut es uns natürlich umso mehr“, strahlte David Hansmann von der Landjugend Bad Mitterndorf, der gemeinsam mit einem Team von 50 motivierten Leuten, darunter die Bäuerinnen des Orts, das Fest auf die Beine gestellt hatte.

Bereits am Vormittag gab’s die Eröffnung mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche und einem Festakt in der Aula der Mittelschule. Am Nachmittag stand dann der große Festumzug mit vielen Gruppen und geschmückten Fest- und Themenwagen, die sich aus dem ganzen Bezirk eingefunden hatten, auf dem Programm. Zudem waren viele Ehrengäste wie etwa Kammerobmann Peter Kettner und mehrere Bürgermeister nach Bad Mitterndorf gekommen.

1 / 82 David Hansmann stand an der Spitze der Organisation © KLZ / Gerhard Pliem

600 Gäste beim „Ernteball“

Anschließend fand ab 17 Uhr der „Ernteball“ in der Grimminghalle mit Verlosung statt. „Um die 600 Festgäste waren hier mit dabei“, erzählt David Hansmann. Für die musikalische Umrahmung sorgten dabei die „Blaskapelle BKT“ und die „Tegernseer Tanzlmusi“. Für manche Gäste dauerte die Veranstaltung bis in die Morgenstunden.